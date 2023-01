Link Live Streaming AS Roma vs Genoa, Nonton Gratis Siaran Langsung Coppa Italia

PIKIRAN RAKYAT - AS Roma akan berlaga melawan Genoa dalam babak 16 besar Piala Italia atau Coppa Italia pada Jumat, 13 Januari 2023 dini hari.

Bermain di Stadion Stadio Olimpico, pertandingan AS Roma vs Genoa akan disiarkan langsung dan bisa ditonton secara live streaming.

Dari 5 pertandingan AS Roma vs Genoa, tercatat AS Roma memenangi 4 pertandingan dan sisanya seri. Sedangkan, Genoa belum pernah menang atas AS Roma dalam 5 pertandingan.

Berikut ini head to head AS Roma vs Genoa:

1) 20 Januari 2020: Genoa vs Roma 1-3

2) 8 November 2020: Genoa vs Roma 1-3

3) 7 Maret 2021: Roma vs Genoa 1-0

4) 22 September 2021: Genoa vs Roma 0-2