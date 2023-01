Link Live Streaming Indosiar, Saksikan Siaran Langsung Persib vs Persija BRI Liga 1 Gratis!

PIKIRAN RAKYAT - Menyimak link live streaming Persib VS Persija BRI Liga 1 di Indosiar pada Rabu, 11 Januari 2023.



Laga super big match akan berlangsung pada lanjutan seri BRI Liga 1 pada Rabu, 11 Januari 2023 pukul 16.00 WIB. Di Pertandingan hari ini akan tersaji laga panas antara Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kota Bandung.



Laga Persib vs Persija ini merupakan laga tunda yang seharusnya digelar pada tahun 2022 lalu. Saat itu, pertandingan Persib vs Persija ditunda imbas Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.



Ditunda sejak November 2022, kini laga Persib vs Persija akan kembali tersaji dan dipastikan menjadi duel yang seru dan sengit. Selain rivalitas kuat antara kedua tim ini, pastinya kedua tim berharap untuk bisa mendapatkan poin maksimal.

Baca Juga: Jelang Lawan Persib Bandung di BRI Liga 1, Tiga Pemain Utama Persija Diperkirakan Tidak Bisa Tampil



Apalagi jika melihat perolehan klasemen sementara BRI Liga 1 hari ini, baik Persib atau Persija berada di posisi berdekatan di mana 'Macan Kemayoran' lebih unggul daripada 'Maung Bandung'. Seperti apa statistik kedua tim ini?



Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs BRI Liga 1, Persija saat ini sedang berada di posisi ke-4 klasemen sementara dengan poin 32. Hasil tersebut didapatkan melalui 9 kemenangan, 5 seri, dan 2 kali kalah.



Persib juga tak terlalu jauh karena berada di peringkat ke-6 klasemen sementara. Poinnya pun mencapai 30 angka, hanya selisih 2 dari Persija. Statistiknya, Persib di BRI Liga 1 sudah mendapatkan 9 kemenangan, 3 seri, dan 4 kali kalah.



Statistik Persija di 2 laga terakhir sedikit lebih baik dibandingkan dengan Persib. Persib berhasil memenangi 1 laga melawan Persita dengan skor 1-0. Tapi harus berbagai poin saat melawan Persikabo 1973 dengan skor 1-1.

Baca Juga: Hotman Paris Jelaskan Alasan Rozy Layangkan Somasi terhadap Norma Risma



Sedangkan Persija berhasil memenangkan 2 laga yang sebelumnya diselenggarakan. Persija memenangkan laga melawan PSS Sleman dengan skor 2-0. Selain itu, Macan Kemayoran juga berhasil memenangkan laga sebelumnya dengan Dewa United dengan skor 2-3.



Untuk statistik head to head kedua tim, laga Persib vs Persija terakhir kali tersaji pada 1 Maret 2022 dalam kompetisi BRI Liga 1 musim 2021-2022. Ketika itu, pertandingan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Gali dan berakhir 2-0 berkat gol dari David da-Silva.



Berikut ini adalah prediksi susunan pemain Persib dan Persija jelang laga big match sore hari ini:



Prediksi starting line-up Persib:

Baca Juga: Jokowi: Saya dan Pemerintah Berupaya Agar Pelanggaran HAM Berat Tak Ada Lagi di Indonesia



Teja Paku Alam, Daisuke Sato, Nick Kuipers, Kakang Rudianto, Frets Buruan, Abdul Aziz, Dedi Kusnandar, Henhen Herdiana, Beckham Putra, David Da Silva, dan Ciro Alves.



Prediksi starting line-up Persija:



Andritany Ardhiyasa, Muhammad Ferarri, Ondrej Kudela, Maman, Firza Andika, Hanno Bahrens, Hanif Sjahbandi, Rio Fahmi, Alfriyanto Nico, Michael Krmencik Helal, Riko Simanjuntak.



Berikut ini adalah link live streaming Indosiar untuk laga super Big Match Persib vs Persija:

Link Live Streaming Indosiar Persib vs Persija

Disclaimer: Link live streaming Persib Bandung vs Persija hanya sebatas informasi kepada pembaca. Pikiran-Rakyat.com tidak memiliki tanggung jawab atas kualitas video atau apabila terjadi kesalahan. Setiap penyedia layanan memiliki ketentuan yang wajib dipatuhi.***