Susunan Pemain Vietnam vs Indonesia di Semifinal Leg 2 Piala AFF 2022, Siaran Langsung Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT – Berikut susunan pemain Vietnam vs Indonesia di semifinal leg kedua Piala AFF 2022. Laga Vietnam vs Indonesia berlangsung hari ini, Senin, 9 Januari 2023 di Stadion My Dinh, Hanoi, pukul 19.30 WIB.

Pada laga tandang ini, skuad Garuda mengenakan jersey ketiga mereka berwarna hitam. Seddangkan Vietnam memakai jersey pertama berwarna merah.

Pelatih Shin Tae-yong tampaknya tak banyak melakukan rotasi dalam pertandingan penentu malam ini. STY kemungkinan besar kembali menurunkan formasi yang sama di laga malam ini, yakni 5-4-1 yang bisa berubah menjadi 3-4-3.

Pada posisi penjaga gawang, STY kembali mempercayakan Nadeo Argawinata. Kemudian, di lini pertahanan, STY akan tetap memasang tiga bek dan dua wing back seperti pertandingan leg pertama. Kelima pemain tersebut adalah Jordi Amat, Fachruddin Aryanto, Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam.

Di posisi tengah, STY menurunkan Marc Klok, Marselino Ferdinand, Saddil Ramdani, dan Yaqob Sayuri. Dan Dendy Sulistyawan kembali dipercaya menjadi ujung tombak tim Merah Putih.

Starting XI Vietnam vs Indonesia

Timnas Vietnam

Dang Van Lam, Doan Van Hau, Bui Tien Dung, Ho Tan Tai, Que Ngoc Hai, Nguyen Thanh Chung, Nguyen Quang Hai, Do Hung Dung, Nguyen Hoang Duc, Pham Tuan Hai, Nguyen Tien Linh