Prediksi Skor Vietnam vs Indonesia Semifinal Piala AFF 2022: Statistik, Rekor Pertandingan, dan Susunan Pemain

PIKIRAN RAKYAT - Menyimak prediksi skor laga Semifinal Piala AFF 2022 antara Vietnam vs Indonesia beserta statistik, rekor pertandingan, dan susunan pemain lengkap.



Pertandingan semifinal leg ke-2 antara Vietnam vs Indonesia akan segera berlangsung. Kedua negara ini akan bertemu di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam pada Senin, 9 Januari 2023.



Menjadi tuan rumah di laga Semifinal Piala AFF 2022 kali ini tentu akan menguntungkan bagi Vietnam secara moral. Tapi Indonesia pun akan menjadi lawan yang tidak mudah apalagi di saat kondisi prima seperti ini.



Berkaca pada pertandingan Indonesia vs Vietnam leg ke 1, pertandingan kedua negara ini dipastikan akan berlangsung seru. Apalagi pada laga pertama, Indonesia vs Vietnam hanya berakhir 0-0 saja.

Baca Juga: Perdana Main Untuk Liverpool, Cody Gakpo Buat Pengakuan



Jika melihat kemungkinan seperti itu, maka Indonesia memiliki kemungkinan cukup besar untuk bisa lolos ke Final Piala AFF 2022. Karena aturan dari Piala AFF saat ini masih mengandalkan ketentuan rekor gol tandang.



Jika pada saat bermain sebagai tuan rumah, Indonesia bisa menahan Vietnam dengan skor 0-0, maka tiket final bagi Timnas Indonesia bisa lebih mudah untuk didapatkan.



Syarat agar Indonesia bisa lolos ke Final Piala AFF 2022 sebagai berikut:



1. Jika kedua tim terlibat dalam seri mencetak gol pada jumlah yang sama, maka tim yang berhasil mencetak gol tandang akan lolos ke babak final.

2. Jika prosedur di atas tidak terpenuhi, maka pertandingan Vietnam vs Indonesia akan dilanjutkan pada babak tambahan waktu (15 menit x 2)

3. Jika ada tim yang berhasil mencetak gol pada saat babak tambahan waktu, maka gol tersebut akan dihitung sebagai ganda.

4. Jika hingga perpanjangan waktu tidak ada gol tercipta, maka laga Vietnam vs Indonesia akan dilanjutkan dengan adu penalti.

Baca Juga: Reaksi Kocak Denny Sumargo usai Terseret Kasus Norma Risma, Netizen: Melawan Keanehan dengan Keanehan



Vietnam nampaknya akan bermain menyerang pada laga Semifinal Leg 2 Piala AFF 2022 kali ini. Apalagi mengingat jika mereka ingin masuk final, maka Vietnam harus berhasil memenangkan pertandingan kontra Indonesia.



Karena itu, diprediksi permainan dari tim Vietnam akan berbeda dengan sebelumnya yang terjadi di Leg 1.



Jika pada Leg 1 laga Indonesia vs Vietnam berjalan dengan dominasi Indonesia menyerang Vietnam, maka laga kali ini dipastikan Vietnam akan tampil menyerang.



Hal ini akan terjadi meskipun pada laga sebelumnya, pertahanan dari Vietnam masih sangat sulit ditembus oleh Timnas Indonesia.

Baca Juga: Anies Baswedan Jadi Capres dari Partai Demokrat?



Selama pertandingan Leg ke-1, Vietnam memang ditekan oleh tim tuan rumah yang mengejar kemenangan.



Beruntung penjaga gawang Dang Van Lam berhasil menahan serangan dari Marcelino Ferdinan dan lainnya.



Selain itu, bek dari Vietnam, Doan Van Hau juga sempat menjadi sorotan karena pertahanan dan permainan kerasnya.



Indonesia sendiri juga kemungkinan besar akan tampil lebih menyerang dibandingkan sebelumnya.



Untuk diketahui, pada laga sebelumnya, menerapkan strategi dengan memasang tiga bek tengah yakni Fachruddin Aryanto dipasangkan dengan Jordi Amat dan Rizky Ridho.



Serangan Indonesia juga menjadi semakin kuat berkat kombinasi Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam di bagian sayap.



Dalam keterangannya, Shin-Tae Yong mengaku sudah senang dengan permainan Indonesia di Leg 1.



"Permainan sudah cukup baik, sayang peluang yang ada tidak bisa dimanfaatkan. Kami akan persiapkan lagi untuk pertandingan selanjutnya," ucapnya menjelaskan dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Statistik Pertandingan

Saat pertandingan leg 1 digelar, , Vietnam menguasai permainan dengan penguasaan bola 58 persen, berbanding dengan 42 persen milik Indonesia. Namun, Indonesia mencatatkan peluang lebih banyak. Ada tiga tendangan ke gawang, sementara Vietnam satu peluang.



Hasil ini menambahkan 1 laga lainnya antara Indonesia vs Vietnam yang berhasil dengan hasil seri. di 4 laga sebelumnya, laga Vietnam vs Indonesia selalu berakhir dengan hasil seri, atau kekalahan bagi Indonesia.



Statistiknya sebagai berikut:



Piala AFF 2022: Indonesia vs Vietnam - 0-0

Piala AFF 2020: Indonesia vs Vietnam = 0-0

Kualifikasi Piala Dunia 2022: Vietnam vs Indonesia = 4-0

Kualifikasi Piala Dunia 2022: Indonesia vs Vietnam = 1-3

Piala AFF 2016: Vietnam vs Indonesia = 2-2 (menang Agregat)

Susunan Pemain:

Indonesia: Nadeo Argawinata; Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Jordi Amat, Pratama Arhan; Rachmat Irianto, Marc Klok; Marselino Ferdinan; Egy Maulana Vikri, Dendy Sulistyawan, Witan Sulaeman.



Vietnam: Dang Van Lam; Ho Tan Tai, Do Duy Manh, Nguyen Thanh Chung, Bui Hoang Viet Anh, Doan Van Hau; Do Hung Dung, Nguyen Quang Hai, Nguyen Van Quyet; Pham Tuan Hai, Nguyen Tien Linh.

Prediksi Skor Vietnam vs Indonesia

Dengan hasil sebagai berikut, maka dipastikan laga Vietnam vs Indonesia akan kembali berjalan dengan sengit.



Tim Pikiran-Rakyat.com prediksi hasil pertandingan akan sebagai berikut:



Vietnam vs Indonesia = 1-1 (Indonesia menang aturan gol tandang).***