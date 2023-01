Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Semifinal Piala AFF 2022, Siaran Langsung Gratis

PIKIRAN RAKYAT – Link live streaming laga Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2022 semifinal leg pertama dapat Anda dapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, pertandingan Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat, 6 Januari 2023. Kick off dimulai pukul 16.30 WIB.

Skuad Garuda akan berhadapan dengan tim kuat Vietnam yang menjadi pemuncak klasemen Grup B Piala AFF 2022. Pertandingan melawan Vietnam sore ini sekaligus menjadi salah satu laga penentu Timnas Indonesia untuk lolos ke final Piala AFF.

Adapun aturan pertandingan fase gugur, yakni semifinal dan final ditentukan dalam dua leg pertandingan. Pada semifinal leg pertama, Indonesia bermain sebagai tuan rumah dan bermain di hadapan puluhan ribu suporter.

Pada leg kedua, 9 Januari 2023, tim Merah Putih akan bertandang ke Hanoi, Vietnam dalam laga penentu menuju final.

Dua laga yang bakal tersaji ini diprediksi berjalan berat bagi Timnas Indonesia lantaran tim berjuluk Bintang Emas itu merupakan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara.

Statistik menunjukkan, selama Piala AFF 2022, gawang Vietnam belum pernah sekali pun kebobolan dan menjadi tim terbanyak mencetak gol. Vietnam mencatatkan tiga kemenangan dan satu kali hasil imbang di babak penyisihan grup.

Tim besutan Park Hang-seo itu telah mengoleksi 10 poin, 12 gol, dan nihil kebobolan. Satu kali hasil imbang diraih Vietnam kala bersua Singapura, sedangkan tiga pertandingan sisanya, disapu bersih dengan kemenangan melawan Malaysia, Laos, dan Myanmar.

DI sisi lain, Indonesia merupakan penghuni runner-up Grup A Piala AFF 2022 yang kalah produktivitas gol dari Thailand. Skuad Garuda tercatat telah mengoleksi 10 poin, hasil dari tiga kali menang, dan sekali imbang, dengan torehan 9 gol dan kemasukan 3 gol.