Prediksi Skor Indonesia vs Vietnam Semifinal Piala AFF 2022: Statistik, Rekor Pertandingan, dan Susunan Pemain

PIKIRAN RAKYAT - Laga Semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia vs Vietnam akan diselenggarakan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat, 6 Januari 2023. Pertandingan lanjutan Piala AFF 2022 tersebut akan digelar pada pukul 16.30 WIB nanti sore.



Laga Indonesia vs Vietnam ini dipastikan akan berlangsung cukup sengit. Pasalnya kedua tim sama-sama akan mengeluarkan potensi terbaiknya untuk bisa lolos menuju final.



Melihat data statistik di atas kertas jelang Semifinal Indonesia vs Vietnam ini, Timnas Indonesia sebenarnya berada di kondisi yang cukup baik.



Tetapi, sang kompetitor, Vietnam juga bukanlah lawan yang akan mudah untuk dikalahkan. Bagaimana skor dan prediksi akhir Semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia vs Vietnam ini?

Baca Juga: IDI Bandung Barat Selidiki Dugaan Dokter Sebar Data Pasien ODHIV



Statistik:



Indonesia lolos dalam fase penyisihan grup A sebagai runner up, kalah di bawah Thailand yang menjadi juara grup. Sementara itu, Vietnam mentereng keluar sebagai juara grup B, mengalahkan lawan yang cukup berat yakni Malaysia.



Menghadapi laga semifinal nanti, sebenarnya Indonesia bisa dikatakan kalah statistik di atas kertas dengan Vietnam. Dari 4 laga yang dilakoni Fachruddin CS, Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Selain itu, Timnas juga berhasil membobol gawang lawan sebanyak 9 kali, tapi kebobolan juga sebanyak 3 kali.



Statistik Vietnam jauh lebih mentereng dibandingkan Timnas Indonesia. Vietnam sudah melakoni 4 laga yang sama dan memperoleh 3 kemenangan dan 1 kali imbang. Tetapi, Vietnam berhasil menjebol gawang lawan sebanyak 12 kali, di saat yang sama berhasil menjaga gawangnya tidak kebobolan selama Piala AFF 2022 berlangsung.

Baca Juga: Hari Ini, Nikita Mirzani Jalani Operasi Pengapuran Tulang Leher



Ini akan menjadi PR cukup sulit bagi Timnas Indonesia, mengingat Vietnam menjadi satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan di Piala AFF 2022.



Tapi, Indonesia juga dipastikan akan mendapatkan dukungan moril, karena bertanding di depan pendukungnya sendiri di Stadion Gelora Bung Karno.



Rekor Pertandingan:



Nampaknya Timnas Indonesia akan menjalani laga sangat berat menghadapi Vietnam di Semifinal Piala AFF 2022 ini.

Baca Juga: Shin Tae-yong Ultimatum Vietnam, Indonesia Kini Punya Kualitas Lebih Baik: Masa Lalu Adalah Masa Lalu



Dari 5 rekor pertandingan terakhir yang dilakoni antara Indonesia vs Vietnam, Timnas Indonesia cukup tangguh ketika melawan Vietnam.



Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Transfermarkt pada Jumat, 6 Januari 2023, Dari 5 pertandingan terakhir Indonesia vs Vietnam di semua kompetisi internasional, Timnas Indonesia mendapatkan 2 kemenangan, seri, 2 kekalahan.



Data tersebut sebagai berikut:



Piala AFF 2020: Indonesia vs Vietnam = 0-0

Kualifikasi Piala Dunia 2022: Vietnam vs Indonesia = 4-0

Kualifikasi Piala Dunia 2022: Indonesia vs Vietnam = 1-3

Piala AFF 2016: Vietnam vs Indonesia = 2-2 (menang Agregat)

Piala AFF 2016: Indonesia vs Vietnam = 2-1



Susunan Pemain:



Indonesia: (4-2-1-3) Nadeo Argawinata; Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Jordi Amat, Pratama Arhan; Rachmat Irianto, Marc Klok; Marselino Ferdinan; Egy Maulana Vikri, Dendy Sulistyawan, Witan Sulaeman.



Vietnam: Vietnam: (5-3-2) Dang Van Lam; Ho Tan Tai, Do Duy Manh, Nguyen Thanh Chung, Bui Hoang Viet Anh, Doan Van Hau; Do Hung Dung, Nguyen Quang Hai, Nguyen Van Quyet; Pham Tuan Hai, Nguyen Tien Linh.

Prediksi Skor: Indonesia 1-2 Vietnam.***