Link Live Streaming Semifinal Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2022, Saksikan Siaran Langsung Gratis

PIKIRAN RAKYAT - Menyimak link live streaming pertandingan semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia vs Vietnam. Link bisa Anda dapatkan di akhir artikel.



Laga semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia vs Vietnam akan segera berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2023 pukul 16.30 WIB.



Laga Indonesia vs Vietnam dipastikan akan seru karena keduanya siap memperebutkan tiket ke final yang akan menunggu hasil pertandingan dari Malaysia vs Thailand.



Rangkaian pertandingan dari Indonesia vs Vietnam ini akan disiarkan secara langsung oleh RCTI melalui link live streaming yang bisa Anda lihat di akhir artikel.

Untuk statistiknya, Indonesia cukup pede dengan hasil kemenangan terakhir yang ia miliki pada saat melawan Filipina. Pada 2 Januari 2023 kemarin, laga Indonesia vs Filipina berakhir dengan skor 2-1 untuk Indonesia.



Sedangkan sejauh ini, Fachruddin Aryanto CS sudah mengumpulkan 3 kemenangan dan satu kali hasil imbang.



Di sisi lain, Vietnam bisa dikatakan tim yang memiliki pertahanan paling kuat di Piala AFF 2022.



Vietnam merupakan tim juara di grup B dengan 3 kemenangan yang ia miliki dengan satu hasil imbang.

Yang cukup menarik adalah, sepanjang 4 laga berlangsung, Timnas Indonesia sudah 3 kali kebobolan oleh lawan. Sedangkan Vietnam sudah berhasil mempertahankan gawangnya tidak kebobolan hingga Semifinal Piala AFF 2022 berlangsung ini.



Dengan modal seperti itu, Timnas percaya diri dalam menghadapi Semifinal Piala AFF 2022 meskipun harus melakoni laga yang cukup sulit.



Pelatih Vietnam, Hang Park-seo menyatakan skuadnya sudah siap untuk menghadapi Indonesia di Semifinal Piala AFF 2022.



"Kami sangat siap untuk pertandingan besok baik mental maupun fisik. Untuk jadwal yang berubah berkaitan isu keamanan, itu bukan urusan saya," tuturnya menjelaskan dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Jumat, 6 Februari 2022.

Di sisi lain, Shin Tae-yong menyatakan tim nya takkan membuat kesalahan yang sama lagi seperti pada tahun 2021.



Pada saat itu, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Vietnam dengan skor 3-0.



"Waktu itu masih ada pandemi Covid-19, sekarang kan, tidak lagi. Indonesia sudah menggulirkan kompetisi, jadi saya bisa memilih pemain," ucap Shin Tae-yong



"Masa lalu adalah masa lalu," ujarnya kembali menjelaskan.



Berikut adalah line up timnas Indonesia VS Vietnam di laga Semifinal Piala AFF 2022:



Indonesia: (4-2-1-3) Nadeo Argawinata; Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Jordi Amat, Pratama Arhan; Rachmat Irianto, Marc Klok; Marselino Ferdinan; Egy Maulana Vikri, Dendy Sulistyawan, Witan Sulaeman.



Vietnam: Vietnam: (5-3-2) Dang Van Lam; Ho Tan Tai, Do Duy Manh, Nguyen Thanh Chung, Bui Hoang Viet Anh, Doan Van Hau; Do Hung Dung, Nguyen Quang Hai, Nguyen Van Quyet; Pham Tuan Hai, Nguyen Tien Linh.



