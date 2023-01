Prediksi Skor Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Inggris: Head to Head, Statistik Tim, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - Chelsea akan melawat ke markas Nottingham Forest nanti malam dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Inggris.

Duel Nottingham Forest vs Chelsea berlangsung di City Ground Stadium, Inggris pada Minggu, 1 Januari 2023 pukul 23.30 WIB.

Saat ini, Chelsea menempati di posisi 9 klasemen Liga Inggris selisih delapan poin dari zona Liga Champions, sedangkan Nottingham Forest berada di urutan dua terbawah.

Head to Head

Nottingham Forest dan Chelsea telah berjumpa sebanyak 94 kali di semua kompetisi. Dari semua itu, The Blues unggul di 40 laga sementara The Tricky Trees menang 26 kali, sisanya berakhir imbang.

Bahkan Chelsea telah memenangkan tujuh pertandingan terakhir atas Nottingham Forest sejak 1998. Laga nanti malam merupakan duel pertama kedua tim di Liga Premier Inggris setelah terakhir kali pada 1999.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Piala FA pada 2020 lalu. Ketika itu Chelsea menang atas Nottingham Forest.

- 5 Januari 2020: Chelsea 2-0 Nottingham Forest (Piala FA)

- 5 Januari 2019: Chelsea 2-0 Nottingham Forest (Piala FA)

- 20 September 2017: Chelsea 5-1 Nottingham Forest (Carabao Cup)

- 28 Januari 2007: Chelsea 3-0 Nottingham Forest (Piala FA)

- 19 Januari 2000: Chelsea 2-0 Nottingham Forest (Piala FA)

Statistik Tim

Kekalahan atas Man United di Old Trafford saat Boxing Day lalu membuat rekor empat laga tanpa kalah Nottingham Forest terhenti.