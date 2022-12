Head to Head Filipina vs Indonesia: Tim Garuda Pernah Pesta Gol 13-1 ke Gawang The Azkals

PIKIRAN RAKYAT - Berikut head to head Filipina vs Indonesia di semua ajang. Tim Garuda punya catatan positif ketika bertemu The Azkals.

Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina dalam laga terakhir babak penyisihan Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, Manila, Senin, 2 Januari 2023.

Indonesia hanya butuh tambahan satu poin untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Namun demikian, Egy Maulana Vikri tentu ingin menang. Sebaliknya, Filipina dipastikan tersingkir dari turnamen.

Dilihat dari tabel klasemen Grup A, Indonesia menempati peringkat ke-2 dengan perolehan poin 7, hasil dari dua kemenangan dan sekali imbang.

Di sisi lain, Filipina tertahan di peringkat ke-3 setelah menjalani tiga pertandingan dengan hasil dua kekalahan dan sekali imbang.

Indonesia memiliki modal bagus jelang pertandingan tersebut jika dilihat dari sejarah pertemuan kedua tim. Indonesia dan Filipina sudah bertemu sebanyak 24 kali dengan 19 laga di antaranya berakhir untuk kemenangan tim Garuda.

Pertandingan pertama kedua tim tersaji pada 30 Mei 1958 dalam ajang Asian Games. Ketika itu Indonesia berhasil menang dengan skor 4-0.

Indonesia selalu tampil superior ketika melawan Filipina. Kemenangan terbesar Indonesia atas Filipina terjadi pada 23 Desember 2002 dalam ajang Piala Tiger yang berlangsung di Indonesia dan Singapura.

