Prediksi Skor Man City vs Everton di Liga Inggris: Head to Head, Statistik Tim, hingga Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - Man City akan menjamu tim asal Merseyside, Everton nanti malam dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Inggris.

Duel Man City vs Everton berlangsung di Etihad Stadium, Manchester, Inggris pada Sabtu, 31 Desember pukul 22.00 WIB.

Saat ini Man City berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris selisih lima poin dari Arsenal pada urutan teratas, sedangkan Everton menempati peringkat 16.

Head to Head

Man City dan Everton telah berjumpa sebanyak 193 kali di semua kompetisi. Dari semua itu, The Citizens unggul di 78 laga sementara The Toffees menang 68 kali, sisanya berakhir imbang.

Bahkan dari 10 perjumpaan terakhir kedua tim, Everton selalu mengalami kekalahan saat bertanding lawan Man City.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Inggris musim lalu. Ketika itu Man City menang tipis atas Everton.

- 26 Februari 2022: Everton 0-1 Man City (Liga Inggris)

- 21 November 2021: Man City 3-0 Everton (Liga Inggris)

- 23 Mei 2021: Man City 5-0 Everton (Liga Inggris)

- 20 Maret 2021: Everton 0-2 Man City (Piala FA)

- 17 Februari 2021: Everton 1-3 Man City (Liga Inggris)

Statistik Tim

Meskipun mengalami kekalahan atas Brentford sebelum jeda Piala Dunia 2022, Man City masih difavoritkan finis pada posisi puncak Liga Inggris musim ini.