Aksi Tak Terpuji Oknum Suporter di GBK, Bus Timnas Thailand Diserang hingga Kaca Pecah

PIKIRAN RAKYAT – Aksi tak terpuji dilakukan oleh sekelompok oknum suporter yang berada di luar arena Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang pertandingan Indonesia vs Thailand.

Dari rekaman yang berasal dari dalam bus Timnas Thailand, terlihat sekelompok oknum suporter tersebut mengelilingi bus.

Bahkan beberapa di antaranya melempari bus Timnas Thailand hingga menyebabkan kaca samping bus pecah.

Aksi tak terpuji ini pun mendapat kecaman terlebih video tersebut direkam dari dalam bus Thailand, sehingga terlihat dengan jelas oknum suporter yang melakukan aksi tersebut.

Akun Twitter Thai League Central memperlihatkan sekelompok oknum suporter yang mengelilingi bus. Mereka menyanyikan yel-yel sambil mengacungkan jari tengah ke arah bus.

“Where is the security for the Thai team? (mana personel keamanan bagi untuk tim Thailand?)” tulis akun tersebut pada pukul 16.03.

Sebelum mengunggah video tersebut, ada pula dua foto lainnya yang memperlihatkan kondisi bus tim Thailand yang terkena lemparan di bagian kaca.

“Thailand’s bus is under attack ahead of the Indonesia game (Bus Thailand diserang jelang pertandingan melawan Indonesia)” katanya.