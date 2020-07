Link Live Streaming Tottenham Hotspur vs Leicester City: Spurs Berusaha Amankan Asa Bermain di Eropa

PIKIRAN RAKYAT - Sesaat lagi bisa disaksikan laga Tottenham Hotspur vs Leicester City melalui Link Live Streaming yang ada di akhir artikel.

Tottenham Hotspur akan berhadapan dengan Leicester City di London pada babak pekan ke-37 Premier League.

Pertandingan antara Tottenham Hotspur vs Leicester City ini akan digelar pada Minggu, 19 Juli 2020 pukul 22:00 WIB.

Saat ini Tottenham berada di peringkat 7 klasemen sementara Premier League dengan raihan 55 poin.

Tottenham hanya berselisih 1 poin dari peringkat 6, Wolverhampton Wanderers yang yang sudah mengumpulkan 56 poin.



Kemenangan atas Leicester City bisa membuat pasukan Jose Mourinho naik ke peringkat 6 klasemen Premier League dan mengamankan jatah bermain di Europa League musim depan.



Namun lawan Tottenham nanti adalah Leicester City yang saat ini tengah duduk di peringkat keempat klasemen sementara Premier League.

Saat ini, Leicester tengah terlibat persaingan sengit dengan Chelsea dan Manchester United demi tiket Liga Champions yang tersisa.



Leicester yang duduk di peringkat keempat sudah berhasil mengumpulkan 62 poin dan memiliki poin sama dengan Manchester United di peringkat lima.



Kedua tim ini hanya berselisih satu poin dari peringkat ketiga, Chelsea yang berhasil mengumpulkan 63 poin.

Head to Head



Pada lima pertandingan terakhir Tottenham dan Leicester, kedua tim tercatat saling mengalahkan dan tidak ada hasil imbang.



Dari lima pertandingan tersebut, Tottenham berhasil mengumpulkan tiga kemenangan dan sisanya diambil oleh Leicester.



Berikut lima pertemuan terakhir dari kedua tim di Premier League:



Leicester 2 - 1 Tottenham (21 September 2019)



Tottenham 3 - 1 Leicester (10 Februari 2019)



Leicester 0 - 2 Tottenham (8 Desember 2018)



Tottenham 5 - 4 Leicester (13 Mei 2019)



Leicester 2 - 1 Tottenham (28 November 2017).



Link Live Streaming



Pertandingan Tottenham Hotspur vs Leicester City ini akan disiarkan melalui layanan live streaming di Mola TV dan Berikut link live streamingnya:



LINK LIVE STREAMING (klik disini)



