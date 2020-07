Manchester United vs Chelsea: Solskjaer Punya Rekor Bagus Saat Hadapi Chelsea

PIKIRAN RAKYAT - Manchester United akan menghadapi Chelsea pada babak semifinal Piala FA.



Pertandingan Manchester United melawan Chelsea ini akan digelar pada Senin, 20 Juli 2020 pukul 00:00 WIB di Wembley Stadium.



Jelang laga ini, pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer mempunyai rekor bagus saat menghadapi Chelsea.

Tercatat pada musim ini, Manchester United sudah tiga kali bertemu Chelsea dan berhasil memenangkan semua pertandingan itu.



Kemenangan pertama diraih saat laga perdana Premier League di Old Trafford dan MU bisa memenangkan laga dengan skor telak 4-0.



Selanjutnya pertemuan kedua MU berhasil mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge dengan skor 1-2 pada ajang EFL Cup.

Selanjutnya yang terakhir adalah di Premier League, MU berhasil menang 0-2 atas The Blues di Stamford Bridge.



Dikutip Pikiran-rakyat.com (PR) dari situs resmi Manchester United, Solskjaer menyebutkan faktor sukses timnya bisa meraih kemenangan atas Chelsea.



Menurut Solskjaer, pemain merupakan kunci suksesnya karena berhasil melakukanya dengan baik.

Solskjaer memandang para pemainnya sudah fokus pada pertandingan dan berhasil mendapatkan poin.



“Para pemain. Pemain melakukannya dengan baik. Kami telah fokus pada pertandingan tertentu atau di pertandingan-pertandingan lainnya," ungkap Solskjaer.



Solskjaer menyadari bahwa mereka memiliki catatan baik saat melawan Chelsea namun ia meminta agar anak asuhnya kembali menunjukan saat mengalahkan The Blues sebelum-sebelumnya.



"Tentu saja, kami sudah memiliki margin, tetapi semua tergantung pada para pemain. Ketika mereka pergi ke sana dan tampil, mereka bisa mengalahkan siapapun," jelas Solskjaer.



Selanjutnya pemenang dari laga Manchester United vs Chelsea ini akan berhadapan dengan Arsenal di partai final Piala FA.



Pada pertandingan sebelumnya, The Gunners berhasil mengalahkan Manchester City 2-0 pada Minggu, 19 Juli 2020 pukul 01:45 WIB. ***