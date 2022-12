Prediksi Skor Arsenal vs West Ham di Liga Inggris: Kondisi Tim, Head to Head, hingga Starting Line Up

PIKIRAN RAKYAT - Pemuncak klasemen sementara Liga Inggris, Arsenal akan memainkan laga bertajuk ‘Boxing Day’ nanti malam saat menjamu West Ham.

Duel derby London Utara antara Arsenal vs West Ham berlangsung di Emirates Stadium, Inggris pada Selasa, 27 Desember pukul 3.00 WIB.

Saat ini Arsenal berada di posisi teratas klasemen Liga Inggris selisih lima poin dari pesaing terdekat, Man City, sedangkan West Ham menempati peringkat 16.

Head to Head

Arsenal dan West Ham telah berjumpa sebanyak 31 kali di kompetisi domestik. Dari semua itu, The Gunners unggul di 23 laga sementara The Hammers menang 4 kali, sisanya berakhir imbang.

Bahkan dari lima pertemuan terakhir di Liga Inggris, Arsenal telah memenangi empat di antaranya.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Inggris 2021-2022. Ketika itu Arsenal menang tipis atas West Ham.

- 1 Mei 2022: West Ham 1-2 Arsenal (Liga Inggris)

- 16 Desember 2021: Arsenal 2-0 West Ham (Liga Inggris)

- 21 Maret 2021: West Ham 3-3 Arsenal (Liga Inggris)

- 20 September 2020: Arsenal 2-1 West Ham (Liga Inggris)

- 7 Maret 2020: Arsenal 1-0 West Ham (Liga Inggris)

Berita Tim

Arsenal pada akhirnya kembali menduduki peringkat teratas Liga Inggris pada hari Natal setelah terakhir melakukan hal serupa 15 tahun silam.