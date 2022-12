Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris selama Boxing Day 26-29 Desember 2022

PIKIRAN RAKYAT – Simak jadwal siaran langsung pekan ke-17 Liga Inggris yang akan berlanjut selama libur Natal atau yang biasa disebut dengan boxing day.

Pertandingan Liga Inggris selama boxing day tahun ini akan berlangsung pada tanggal 26-29 Desember 2022 dengan 10 pertandingan yang akan tersaji.

Seperti diketahui, liga-liga Eropa mengalami jeda untuk sementara karena bergulirnya Piala Dunia 2022 di Qatar yang berlangsung dari 17 November hingga 18 Desember 2022 lalu.

Pekan ke-16 Liga Inggris pun berakhir pada 13 November 2022 lalu. Pada hari itu, ada empat pertandingan yang menjadi penutup sebelum jeda Piala Dunia 2022.

Empat pertandingan itu yakni Newcastle United vs Chelsea (1-0), Wolves vs Arsenal (0-2), Brighton vs Aston Villa (1-2), dan Fulham vs Manchester United (1-2).

Klasemen sementara Liga Inggris musim 2022-2023 ini masih ditempati Arsenal sebagai pemuncak klasemen dengan torehan 37 poin. Di posisi kedua, Manchester City membayang-bayangi Arsenal dengan selisih lima poin.

Urutan ketiga dan seterusnya ditempati oleh Newcastle United, Tottenham Hotspur, dan Manchester United di lima besar klasemen sementara Liga Inggris musim ini.

Striker Manchester City Erling Haaland masih memuncaki pencetak gol terbanyak yakni dengan total 18 gol sejauh ini. Kapten Tottenham Hotspur Harry Kane berada di urutan kedua dengan 12 gol.