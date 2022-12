Selain Timnas Indonesia, 8 Tim BRI Liga 1 Juga akan Bertanding Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT - Timnas Indonesia akan mengawali kiprahnya dalam kompetisi Piala AFF 2022. Pada laga pertama Piala AFF 2022, Indonesia akan melawan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Laga antara Indonesia vs Kamboja ini akan dihelat pada Jumat 23 Desember 2022. Bagi Kamboja, ini akan menjadi laga kedua setelah di laga pertama berhasil mengalahkan salah satu tim kuat, Filipina.

Meski Timnas Indonesia sedang berlaga di Piala AFF 2022, rupanya kompetisi tertinggi di Indonesia, BRI Liga 1 tidak libur.

Pada hari yang sama dengan Timnas Indonesia berlaga, ada empat pertandingan BRI Liga 1 yang akan dilangsungkan.

Empat laga BRI Liga 1 yang akan digelar tersebut adalah Madura United vs RANS Nusantara FC, PSS vs Persija Jakarta, Bhayangkara FC vs Arema FC, dan Borneo FC vs PSM Makassar.

Madura United vs RANS Nusantara FC

Tim dari Jawa Timur, Madura United memasang target tinggi yaitu meraih poin saat melawan RANS Nusantara FC di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Poin penuh akan menjadi sangat berharga bagi Madura United yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara BRI Liga 1 2022/2023.

Jika berhasil memenagkan laga melawan RANS Nusantara FC, Madura United berpeluang menggeser posisi Bali United di puncak klasemen.