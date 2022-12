Prediksi Skor Man City vs Liverpool di Carabao Cup: Berita Tim, Head to Head, hingga Susunan Pemain

PIKIRAN RAKYAT - Liga-liga top Eropa akan kembali bertanding mulai akhir pekan ini usai jeda Piala Dunia 2022.

Pentas sepak bola Inggris langsung menyajikan big match yang mempertemukan Man City vs Liverpool di babak 16 besar Carabao Cup.

Duel Man City vs Liverpool berlangsung di Etihad Stadium, Inggris pada Jumat, 23 Desember pukul 3.00 WIB.

Man City melaju ke 16 besar setelah menyingkirkan Chelsea di babak keempat sedangkan Liverpool lolos usai kalahkan Derby County.

Head to Head

Man City dan Liverpool telah berjumpa sebanyak 173 kali di semua kompetisi. Dari semua itu, The Reds unggul di 81 laga sementara The Citizens menang 45 kali, sisanya berakhir imbang.

Bahkan dari lima pertemuan terakhir, Liverpool berhasil memenangi tiga laga dan dua pertandingan lainnya berakhir tanpa pemenang.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Inggris pada Oktober lalu. Ketika itu Liverpool menang tipis atas Man City.

- 16 Oktober 2022: Liverpool 1-0 Man City (Liga Inggris)

- 30 Juli 2022: Liverpool 3-1 Man City (Community Shield)

- 16 April 2022: Man City 2-3 Liverpool (Piala FA)

- 10 April 2022: Man City 2-2 Liverpool (Liga Inggris)

- 3 Oktober 2021: Liverpool 2-2 Man City (Liga Inggris)