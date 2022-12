Prediksi Skor Manchester United vs Burnley di Carabao Cup: Kondisi Tim, Head to Head hingga Susunan Pemain

PIKIRAN RAKYAT - Simak prediksi skor Manchester United vs Burnley di Carabao Cup, serta kondisi kedua tim jelang pertandingan, head to head, hingga susunan pemain.

Duel Manchester United vs Burnley menjadi pertandingan putaran keempat Carabao Cup musim 2022-2023, dan berlangsung di Old Trafford pada Kamis, 22 Desember 2022, dengan kick off pukul 03.00 WIB.

Bagi Manchester United, laga melawan pemuncak klasemen sementara Championship musim 2022-2023 menjadi pertandingan pertama setelah perhelatan Piala Dunia 2022.

Preview pertandingan

Sebelum Piala Dunia 2022, Manchester United sempat meraih kemenangan 2-1 atas Fulham di Liga Inggris.

Saat itu, winger muda Setan Merah Alejandro Garnacho mencatatkan namanya di papan skor setelah mencetak gol kemenangan di menit ke-93.

Hasil tersebut membuat The Reds Devil berada di posisi kelima klasemen sementara Premier League, tiga poin di belakang penghuni peringkat keempat Tottenham Hotspur.

