Meme Messi Ejek Cristiano Ronaldo Viral di Medsos, Piers Morgan Naik Pitam

PIKIRAN RAKYAT - Keberhasilan Lionel Messi merengkuh trofi Piala Dunia menyeret nama Cristiano Ronaldo. Perdebatan siapa yang paling hebat di antara kedua pesepak bola itu dianggap selesai.

Lionel Messi dan Argentina berhasil membawa pulang trofi emas Piala Dunia setelah menang atas Prancis di final Piala Dunia 2022.

Pada final yang digelar di Stadion Lusail, Minggu, 18 Desembe 2022 malam WIB, Argentina menang 4-2 lewat drama adu penalti. Kedua tim bermain imbang 3-3 sepanjang 120 waktu normal plus babak tambahan.

Bagi Messi, lengkap sudah piala yang dapat ia menangkan. Sebagian besar kejuaraan mayor sukses disabetnya. Karena hal inilah, persaingan antara Messi dan Ronaldo, banyak orang menilai bahwa Messi lah juaranya.

Meme yang menggambarkan Messi seolah sedang mengolok Cristiano Ronaldo pun beredar luas di linimasa. Piers Morgan, pembawa acara asal Inggris juga ikut diserang meme.

Piers Morgan mengaku kecewa dengan sikap orang-orang yang memperoloknya dan Cristiano Ronaldo lewat meme Messi. Ia mengatakan perlakuan tersebut sangat kejam.

"Thanks to everyone who sent me this meme. It’s so horribly mean that I may burst into tears and throw all my toys out of the pram. On a positive note, the people mocking me will then be forced to celebrate my vulnerability, emotional fragility & victimhood and I’ll become a hero! (Terima kasih kepada semua orang yang mengirimi saya meme ini. Ini sangat kejam hingga membuat saya menangis. Sisi positifnya, orang-orang yang mengejek saya kemudian akan dipaksa untuk merayakan kerentanan, kerapuhan emosional & kekorbanan saya dan saya akan menjadi pahlawan!" ujar Piers Morgan, dilihat dari unggahan di Twitternya, Selasa, 20 Desember 2022.

Piers Morgan dikenal dekat dengan Cristiano Ronaldo. Selama Piala Dunia 2022, Piers Morgan memberikan dukungan kepada Ronaldo dan Portugal, selain Timnas Inggris.