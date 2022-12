Prediksi Skor Argentina VS Prancis: Simak Statistik, Rekor Pertandingan, dan Susunan Pemain Lengkap

PIKIRAN RAKYAT - Timnas Argentina akan segera melakoni laga melawan Prancis di pertandingan Final Piala Dunia 2022 Qatar.

Laga antara Argentina VS Prancis ini akan digelar di Lusail Stadium pada Minggu, 18 Desember 2022.

Bisa dibilang bahwa final Piala Dunia antara Argentina VS Prancis ini akan menyajikan laga yang sengit.

Hal ini dikarenakan baik Argentina ataupun Prancis sama-sama membawa statistik pertandingan yang unggul, dan keduanya juga haus menambah trofi Piala Dunia.

Untuk diketahui bahwa kedua tim sama-sama sudah melakoni perjalanan panjang sebelum akhirnya tembus final Piala Dunia Qatar 2022 ini.

Argentina misalnya, selama Piala Dunia 2022 berjalan sudah menjalani 6 laga sebagai berikut ini:

22 November 2022 (L): Argentina 1 - 2 Arab Saudi (Babak 1 Grup C)

26 November 2022 (W): Argentina 2 - 0 Meksiko (Babak 2 Grup C)

30 November 2022 (W): Argentina 2 - 0 Polandia (Babak 3 Grup C)

3 Desember 2022 (W): Argentina 2 - 1 Australia (Babak 16 Besar)

9 Desember 2022 (W): Argentina 2 (4)p - 2 (3)p Belanda (Babak 8 Besar)

13 Desember 2022 (W): Argentina 3 - 0 Kroasia (Babak Semifinal)

Di sisi lain, Prancis juga sudah melakoni 6 laga sebagai berikut:

