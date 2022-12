Pemain Belakang Layar Piala Dunia 2022 Jadi Sorotan, Pejabat Qatar Terpukau

PIKIRAN RAKYAT - Secretary General of the Supreme Committee for Delivery & Legacy Qatar, Al Thawadi terpukau dengan pemain belakang layat di Piala Dunia 2022.

Ada sekira 20 ribu sukarelawan yang berperan di belakang layar dalam pelaksanaan Piala Dunia Qatar 2022.

Panitia pelaksanan Piala Dunia Qatar 2022 melakukan seleksi ketat untuk memilih sukarelawan.

Dari 400 ribu pendaftar, yang dipilih hanya 20 ribu orang untuk menjabat sebagai sukarelawan.

Pemain belakang layar tersebut tak lain adalah oara sukarelawan yang beragam, terampil, multi-bahasa dan termotivasi, bekerja terutama di belakang layar, telah membantu mewujudkan Piala Dunia Qatar 2022.

"Itu sangat fenomenal, bersejarah. Anda adalah bagian dari itu, Anda adalah bagian dari sejarah tidak seperti yang lain," kata Al Thawadi.

Al Thawadi memberikan apresiasi kepada 20 ribu sukarelawan yang telah berperan dalam pelaksanaan Piala Dunia Qatar 2022.

