Argentina vs Prancis Final Ideal, Penalti Messi Justru Disorot Pelatih Kroasia

PIKIRAN RAKYAT – Siapa pun pasti masih ingat dengan ekspresi Lionel Messi seusai Argentina dikalahkan Arab Saudi 1-2 pada pertandingan pertama Grup C Piala Dunia 2022 di Stadion Lusail, 22 November 2022.

Saat itu, sang megabintang tertunduk lesu meninggalkan lapangan yang hiruk-pikuk oleh euforia kubu Arab Saudi.

"Ini adalah situasi yang belum pernah dilalui para pemain, sudah lama sejak kami mengalami pukulan yang begitu keras, kami tidak menyangka akan memulai seperti ini," kata Messi kepada media Argentina, ketika itu.

"Tapi, kami baik-baik saja, jelas terluka oleh hasil ini, sangat pahit. Tetapi orang-orang harus percaya bahwa tim ini tidak akan mengecewakan mereka," ujarnya.

Benar saja. Setelah itu, Messi menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih bertaji untuk membawa Argentina terus melaju meretas impian menuju trofi juara yang selalu gagal didapatkan pada empat Piala Dunia sebelumnya.

Setelah kekalahan menyesakkan dari Arab Saudi, Argentina menghajar Meksiko dan Polandia 2-0 pada fase grup untuk kemudian memulangkan Australia dan Belanda pada babak knock out.

Rabu 14 Desember 2022, masih di Stadion Lusail, 21 hari setelah kekalahan dari Arab Saudi, Messi yang kembali mencetak gol pembuka keunggulan Argentina melalui tendangan penalti, bersama seluruh anggota skuad Albiceleste, berjingkrak menyanyikan lagu viral berjudul "Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar" atau "Boys, We Have Our Hopes up Again" seusai mengalahkan Kroasia 3-0 pada semifinal.

Walaupun dinilai kontroversial, tendangan penalti Messi menit ke-39 serta brace Julian Alvarez menit ke-39 dan ke-69 mengantarkan Argentina ke partai puncak Piala Dunia 2022.