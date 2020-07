Jadwal Premier League Pekan ke-36: Tersajinya Big Match antara Arsenal vs Liverpool

PIKIRAN RAKYAT - Berikut jadwal pekan ke-36 Premier League yang akan digelar mulai Rabu, 15 Juli 2020 dini hari waktu Indonesia.



Pada pekan ke-36 ini akan tersaji salah satu big match yaitu laga antara Arsenal melawan Liverpool.



Pertandingan Arsenal vs Liverpool ini akan digelar pada Kamis, 16 Juli 2020 pukul 02:15 WIB.

Menjelang pertandingan ini Liverpool tentu diunggulkan atas Arsenal jika dilihat dari klasemen sementara.



Liverpool sudah memastikan diri menjuarai Premier League musim ini sedangkan Arsenal berada di peringkat 9 dan tengah berjuang untuk masuk di zona Eropa pada akhir musim.



Saat ini Liverpool berada di puncak klasemen dengan raihan 93 poin dengan selisih gol +49.

Arsenal yang berada di peringkat 9 berhasil mengumpulkan 50 poin dan selisih gol +7.



Selain laga big match antara Arsenal vs Liverpool, ada juga persaingan tiga tim yang berusaha merebut dua tiket Liga Champion tersisa musim ini.



Liverpool dan Manchester City sudah memastikan diri untuk tampil di Liga Champions musim depan.

Dua tiket sisa Liga Champions musim depan kini tengah diperebutkan oleh tiga tim yaitu Chelsea, Leicester dan Manchester United.



Chelsea yang berada di peringkat tiga akan berhadapan dengan Norwich City, Leicester City berhadapan dengan Sheffield United dan Manchester United bertandang ke markas Crystal Palace.



Selain itu ada juga perjuangan Bournemouth untuk lolos dari jurang degradasi yang harus bertandang ke markas Manchester City.

Berikut jadwal lengkap pekan ke-36 Premier League:



Rabu, 15 Juli 2020



Chelsea vs Norwich City 02:15 WIB



Kamis, 16 Juli 2020



Burnley vs Wolves 00:00 WIB



Manchester City vs Bournemouth 00:00 WIB



Newcastle vs Tottenham 00:00 WIB



Arsenal vs Liverpool 02:15 WIB



Jumat, 17 Juli 2020



Everton vs Aston Villa 00:00 WIB



Leicester City vs Sheffield United 00:00 WIB



Crystal Palace vs Manchester United 02:15 WIB



Southampton vs Brighton & Hove Albion 02:15 WIB



Sabtu, 18 Juli 2020



West Ham vs Watford 02:00 WIB. ***