Final Ideal Piala Dunia 2022 versi Legenda Persib, Ada Peluang Maroko dan Kroasia

PIKIRAN RAKYAT - Piala Dunia 2022 sudah memasuki final four. Setelah melewati fase grup, babak 16 besar, dan perempat final, tersaring empat tim terbaik yang akan berebut dua tiket partai puncak. Mereka adalah juara bertahan Prancis, Argentina, Kroasia, dan Maroko.

Dua duel semifinal akan mempertemukan Argentina vs Kroasia di Stadion Lusail Doha, Qatar dan Prancis vs Maroko di Stadion Al Bayt Al Khor pada Kamis, 14 Desember 2022 dini hari WIB.

Dari hasil akhir dua pertandingan semifinal tersebut, ada empat opsi partai puncak yang akan tersaji.

Keempat opsi tersebut adalah Argentina vs Prancis, Kroasia vs Maroko, Argentina vs Maroko, atau Kroasia Prancis.

Opsi mana yang paling mungkin terjadi di final Piala Dunia 2022?

"Kalau mau final menarik, ya Argentina vs Prancis," ujar legenda hidup Persib, Yusuf Bachtiar.

Menarik yang dimaksud gelandang Persib era 80-an hingga 90-an ini adalah dari sisi teknis dan permainan kedua kesebelasan.

Menurut Yusuf, duel Argentina dan Prancis menjanjikan tontonan menarik karena keduanya memainkan gaya sepak bola dengan memanfaatkan flank area atau kedua sisi sayapnya.