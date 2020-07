Arsenal vs Liverpool: Dua Penyerang Asal Benua Afrika Bersaing untuk Raih Gelar Top Skorer

PIKIRAN RAKYAT - Arsenal akan menjamu Liverpool pada Kamis, 16 Juli 2020 pukul 02:15 WIB.



Pertandingan ini merupakan bagian dari pekan ke-35 Premier League dan laga yang mempertemukan dua calon top skorer musim ini.



Saat ini di Arsenal memiliki Pierre-Emerick Aubameyang dan Liverpool memiliki seorang Mohamed Salah.

Kedua nama ini menjadi tumpuan bagi kedua tim dalam urusan mencetak gol di musim ini.



Penyerang asal Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang saat ini sudah mengoleksi 20 gol di Premier League.



Saat ini Aubameyang tengah berusaha membuka kembali keran golnya setelah terakhir kali mencetak gol saat berhadapan dengan Leicester City pada pekan ke-34 Premier League.

Aubameyang terpaut tiga gol dari pemuncak daftar top skorer Premier League, Jamie Vardy yang sudah mengoleksi 23 gol.



Tercatat semenjak kembali bergulirnya Premier League pada pertengahan Juni lalu, Aubameyang berhasil mencetak 3 gol dari 6 penampilan.



Di pihak Liverpool, Mohamed Salah sudah mencatatkan 19 gol selama Premier League musim ini.

Salah tentu ingin membuat raihan juara Liverpool lebih sempurna dengan gelar top skorer di akhir musim nanti.



Hanya terpaut satu gol dari Aubameyang dan 4 gol dari Jamie Vardy, bukan hal mustahil bagi Salah untuk melampaui raihan tersebut di akhir musim.



Pada pertandingan ini, tim tuan rumah membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa bisa tampil di kompetisi Eropa musim depan.



Walaupun sudah memastikan juara, Liverpool tentu enggan untuk membiarkan mereka kehilangan poin saat berhadapan dengan Arsenal.



Pada pekan lalu Liverpool harus puas bermain imbang 1-1 dengan Burnley di Anfield.



Saat ini Liverpool berada di puncak klasemen dengan raihan 93 poin dengan selisih gol +49.



Sedangkan Arsenal saat ini berada di peringkat 9 berhasil mengumpulkan 50 poin dan selisih gol +7. ***