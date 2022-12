Jadwal Siaran Langsung Argentina vs Kroasia di Semifinal Piala Dunia 2022

PIKIRAN RAKYAT - Pertandingan semifinal Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Kroasia di Stadion Lusail, Qatar, pada Rabu, 14 Desember 2022 pukul 2.00 WIB.

Argentina lolos ke semifinal setelah mengalahkan Belanda lewat adu penalti dengan skor 4-3. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang 2x45 menit plus perpanjangan waktu 2x15 menit.

Di sisi lain, Kroasia lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Brasil lewat adu penalti dengan skor 4-2, setelah kedua tim bermain imbang 1-1.

Laga Argentina vs Kroasia akan menjadi pertarungan antara dua penjaga gawang yang tampil memukau selama Piala Dunia 2022 yakni Emiliano Martinez dan Dominik Livakovic.

Total penyelamatan yang dilakukan Emiliano Martinez selama Piala Dunia 2022 adalah 16,7 persen.

Salah satu penampilan gemilangnya adalah ketika tampil melawan Belanda di babak perempat final. Di laga itu, Emi Martinez menahan dua sepakan penalti pemain Belanda.

Baca Juga: Brasil Tersingkir, Ronaldo Utarakan Pendapatnya Soal Peluang Lionel Messi dan Argentina di Piala Dunia 2022

Berikut adalah head to head Argentina vs Kroasia dalam 5 pertemuan terakhir.

22/6/18: Argentina vs Kroasia 0-3

13/11/14: Argentina vs Kroasia 2 - 1

2/3/6: Kroasia vs Argentina 3 - 2

26/6/98: Argentina vs Kroasia 1 - 0

4/6/94: Kroasia vs Argentina 0 - 0

Berikut adalah 5 pertandingan terakhir yang dijalani Argentina di Piala Dunia 2022.