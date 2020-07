SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Manchester United vs Southampton, Kesempatan MU Masuk Tiga Besar

PIKIRAN RAKYAT - Sedang berlangsung laga antara Manchester United vs Southampton yang disiaran langsung Mola TV dan Link Live Streamingnya terdapat pada akhir berita.



Laga Manchester United vs Southampton ini akan digelar pada Selasa, 14 Juli 2020 pukul 02:00 WIB.



Laga antara Manchester United vs Southampton ini merupakan pertandingan terakhir di pekan ke-34 Premier League yang digelar di Old Trafford.

Pada pertandingan ini Manchester United punya peluang besar untuk menembus peringkat tiga besar klasemen.



Manchester United saat ini tengah berada di peringkat lima klasemen sementara dengan berhasil mengumpulkan 58 poin.



Di peringkat tiga ada Chelsea dengan raihan 60 poin dan pada beberapa hari sebelumnya dikalahkan oleh Sheffield United 3-0.

MU cukup mengemas kemenangan pada pertandingan melawan Southampton karena pada sebelumnya peringkat 4, Leicester City dikalahkan oleh Bournemouth 4-1.



Selain menembus tiga besar, MU juga tentu ingin memperpanjang catatan tak terkalahkannya menjadi 18 pertandingan.



Namun pada pertandingan ini, Southampton bisa dibilang bukan lawan enteng untuk Manchester United.

Pada tiga pertandingan terakhirnya, Southampton tercatat berhasil mengalahkan Watford dan Manchester City serta bermain imbang melawan Everton di pekan lalu.



MU juga patut waspada kepada penyerang Southampton yaitu Danny Ings yang tengah menanjak performanya.



Saat ini, Danny Ings sudah mencetak 19 gol di Premier League dan tengah membidik kemungkinan untuk meraih gelar top skorer.



Ings terpaut 4 gol dari top skorer sementara Premier League musim ini, Jamie Vardy yang sudah mencetak 23 gol.

Head to head



Pada lima pertemuan terakhir kedua tim di Premier League, Manchester United unggul atas Southampton.



Tercatat Manchester United bisa memenangkan dua laga dan tiga lainnya berakhir imbang.



Pada pertemuan pertama, Manchester United harus puas bermain imbang 1-1 melawan 10 orang pemain Southampton di Saint Mary Stadium.



Berikut lima pertemuan terakhir antara Manchester United vs Southampton di Premier League:



Southampton 1 - 1 Manchester United (31 Agustus 2019)



Manchester United 3 - 2 Southampton (2 Maret 2019)



Southampton 2 - 2 Manchester United (1 Desember 2018)



Manchester United 0 - 0 Soouthampton (30 Desember 2017)



Southampton 0 - 1 Manchester United (23 September 2019).



5 Laga Terakhir Kedua Tim (Premier League)



Manchester United



Aston Villa 0 - 3 Manchester United (9 Juli 2020)



Manchester United 5 - 2 Bournemouth (4 Juli 2020)



Brighton & Hove Albion 0 - 3 Manchester United (30 Juni 2020)



Manchester United 3 - 0 Sheffield United (24 Juni 2020)



Tottenham Hotspur 1 - 1 Manchester United (19 Juni 2020)



Southampton



Everton 1 - 1 Southampton (9 Juli 2020)



Southampton 1 - 0 Manchester City (5 Juli 2020)



Watford 1 - 3 Southampton (28 Juni 2020)



Southampton 0 - 2 Arsenal (25 Juni 2020)



Norwich 0 - 3 Southampton (19 Juni 2020)



Perkiraan susunan pemain



Manchester United (4-2-3-1)



David De Gea;



Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka;



Nemanja Matic, Paul Pogba;



Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Mason Greenwood;



Anthony Martial.



Southampton (4-4-2)



Alex McCarthy;



Kyle Walker-Peters, Jan Bednarek, Jack Stephens, Ryan Bertrand;



Stuart Armstrong, James Ward-Prowse, Pierre-Emile Hojbjerg, Nathan Redmond;



Danny Ings, Shane Long.



Link Live Streaming



Pertandingan Manchester United vs Southampton ini akan disiarkan melalui layanan live streaming di Mola TV dan Berikut link live streamingnya:



LINK LIVE STREAMING



