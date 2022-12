Kronologi Jurnalis AS Meninggal Dunia Saat Meliput Laga Belanda vs Argentina di Piala Dunia 2022

PIKIRAN RAKYAT - Seorang jurnalis asal Amerika Serikat (AS) dilaporkan meninggal dunia saat meliput pertandingan Belanda vs Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar.

Grant Wahl yang merupakan koresponden CBS Sports meninggal dunia di usia 49 tahun.

"Seluruh keluarga sepak bola AS sangat sedih mengetahui bahwa kami telah kehilangan Grant Wahl," ujar Federasi Sepak Bola AS dalam sebuah pernyataan dikutip dari The Guardian, Sabtu, 10 Desember 2022.

Grant Wahl yang saat itu melaporkan pertandingan Belanda vs Argentina di zona media yang berada di tingkat paling atas tribun stadion Lusail.

Ia pingsan ketika pertandingan itu memasuki babak tambahan waktu. Tim medis tiba dan mulai melakukan Resusitasi jantung paru atau CPR selama 20 menit. Setelah pertandingan selesai, ia dibawa pergi ke tempat medis.

Grant Wahl dinyatakan meninggal dunia diduga terkena serangan jantung.

Sejumlah rekan seprofesi Wahl memberikan penghormatan kepada Wahl saat berita kematiannya muncul.

Wahl sempat menjadi sorotan di awal turnamen Piala Dunia 202. Ia ditahan oleh staf keamanan di Stadion Ahmad bin Ali Qatar karena mengenakan kaos pelangi pada pertandingan pembuka Piala Dunia Amerika Serikat melawan Wales.

