Manchester United vs Southampton: Bruno Fernandes Beri Dukungan Kepada Penyerang Setan Merah

PIKIRAN RAKYAT - Manchester United akan menjamu Southampton pada pertandingan terakhir dari pekan ke-34 Premier League.



Pertandingan Manchester United vs Southampton ini akan digelar pada Selasa, 14 Juli 2020 pukul 02:00 WIB di Old Trafford.



Menjelang bergulirnya pertandingan antara Manchester United vs Southampton ini, gelandang tengah, Bruno Fernandes melontarkan dukungan kepada satu diantara penyerang di Setan Merah.

Dikutip Pikiran-rakyat.com (PR) dari Sky Sports, Bruno Fernandes meyakini bahwa penyerang MU, Marcus Rashford akan segera kembali ke performa terbaiknya.



Diketahui sebelumnya Rashford harus menepi sejak bulan Januari lalu karena cedera punggung.



Selanjutnya Rashford harus absen sebanyak 13 laga dan belum menemukan performa terbaiknya ketika kembali ke lapangan hijau.

Semenjak kembali bermain, Rashford tercatat hanya bisa mencetak 1 gol dan 2 asis dari enam pertandingan.



Saat ini, Rashford tengah kalah bersaing dengan lini depan MU lainnya seperti Anthony Martial (4 gol, 3 asis), Mason Greenwood (4 gol, 1 asis) dan Bruno Fernandes (5 gol, 3 asis).



Tengah dalam performa yang menurun, Bruno Fernandes tetap meyakini Rashford sudah melakukan 'pekerjaan yang luar biasa' untuk Manchester United.

"Seperti yang kamu lihat (Kamis), Mason mencetak lagi sebuah gol cantik dan Anthony dan Marcus melakukannya dengan sangat baik."



"Saya pikir semua orang membicarakan Marcus karena tidak mencetak banyak gol tapi dia melakukan pekerjaan yang luar biasa," jelas Fernandes.



Fernandes melanjutkan jika Rashford tetap memiliki pengaruh bagi United dan pemain berusia 22 tahun itu akan segera berhasil mendulang gol.



"Pertandingan yang dia jalani sekarang, mungkin dia tidak mencetak gol dan semuanya tapi, dengan semua yang kami lakukan sekarang, dia akan mencetak banyak gol dan asis."



"Dalam pertandingan, dalam keseluruhan sepakbola, karena sepakbola bukan hanya tentang gol dan asis, ini tentang tim dan Marcus sudah bermain dengan sangat baik untuk tim," ujar Fernandes. ***