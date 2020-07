SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Wolverhampton Wanderers vs Everton, Duel Demi Zona Eropa

PIKIRAN RAKYAT - Sedang berlangsung laga antara Wolverhampton Wanderers vs Everton yang akan disiarkan langsung Mola TV dan Link Live Streamingnya terdapat pada akhir berita.



Laga Wolverhampton Wanderers vs Everton ini akan digelar pada Minggu, 12 Juli 2020 pukul 18:00 WIB.



Laga antara Wolverhampton Wanderers vs Everton ini merupakan bagian dari pekan ke-34 Premier League yang digelar di Molineux Stadium.

Pertandingan ini akan menjadi laga memperebutkan zona Eropa antara Wolves dan Everton.



Saat ini kedua kesebelasan hanya berselisih tujuh poin di klasemen dimana Wolves duduk di peringkat 7 dengan raihan 52 poin dan Everton duduk di peringkat 11 dengan raihan 45 poin.



Everton membutuhkan kemenangan jika mereka masih berambisi untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan.

Sedangkan Wolves saat ini berusaha mendulang poin setelah pada minggu lalu harus kalah dari Sheffield United dengan skor 1-0.



Head to head



Pada lima pertemuan terakhir kedua tim di Premier League, Everton tercatat lebih unggul dari Wolves dengan mencatatkan dua kemenangan.



Pada pertemuan terakhir kedua tim, Everton berhasil mengalahkan Wolves di Goodison Park dengan skor 3-2.

Berikut lima pertemuan terakhir antara Wolves vs Everton di Premier League:



Everton 3 - 2 Wolves (1 September 2019)



Everton 1 - 3 Wolves (2 Februari 2019)



Wolves 2 - 2 Everton (11 Agustus 2018)



Wolves 0 - 0 Everton (6 Mei 2012)



Everton 2 - 1 Wolves (19 November 2011)



Susunan Pemain



Wolves (3-4-3)



Rui Patricio;



Willy Boly, Conor Coady (C), Romain Saiss;



Matt Doherty, Ruben Neves, Leander Dendoncker, Jonny;



Pedro Neto, Raul Jimenez, Daniel Podence.



Everton (4-4-2)



Jordan Pickford;



Leighton Baines, Michael Keane, Yerry Mina, Lucas Digne;



Tom Davies, Gylfi Sigurdsson, Anthony Gordon, Theo Walcott;



Richarlison, Dominic Calvert-Lewin.



Link Live Streaming



Pertandingan Liverpool vs Burnley ini akan disiarkan melalui layanan live streaming di Mola TV dan Berikut link live streamingnya:



LINK LIVE STREAMING



Disclaimer:

Link live streaming hanya sekadar informasi bagi pembaca. Pikiran-Rakyat.com tidak bertanggungjawab atas copyrights dan kualitas siaran. Penayangan jadwal sewaktu-waktu bisa berubah.***