Jadwal Lengkap Premier League Nanti Malam: Tersajinya Duel Panas Antara Tottenham Hotspur vs Arsenal

PIKIRAN RAKYAT - Pekan ke-34 Premier League akan menyajikan duel panas antara Tottenham Hotspur vs Arsenal.



Pertandingan ini akan digelar pada Minggu, 12 Juli 2020 pukul 22:30 WIB di Tottenham Hotspur Stadium.



Perhatian pecinta sepak bola Inggris tentu tertuju pada pertandingan yang kental dengan gengsi dan persaingan.

Pertandingan ini dipastikan akan berjalan ketat dan keras karena baik Arsenal dan Tottenham membutuhkan poin penuh untuk menjaga asa bermain di sepak bola Eropa musim depan.



Saat ini Arsenal berada di peringkat 8 klasemen dan meraih 50 poin sedangkan Tottenham berada di peringkat 9 klasemen dengan raihan 49 poin.



Selain itu Derbi London Utara kali ini juga merupakan yang pertama bagi Jose Mourinho dan Mikel Arteta sebagai pelatih.

Kedua pelatih sudah mempersiapkan skuadnya masing-masing untuk bertarung demi menjadi penguasa London Utara.



Selain duel antara kedua pelatih, laga ini juga akan menjadi persaingan antara dua penyerang jempola yaitu Harry Kane dari Tottenham dan Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal.



Kedua penyerang ini selalu menjadi tumpuan baik dari Tottenham atau Arsenal dalam urusan mendulang gol.

Saat ini Kane berhasil mencetak 13 gol dan Aubameyang mengemas 20 gol di Premier League musim ini.



Selanjutnya ada juga duel demi memperebutkan zona Eropa antara Wolves dan Everton.



Saat ini kedua kesebelasan hanya berselisih tujuh poin di klasemen dimana Wolves duduk di peringkat 7 dengan raihan 52 poin dan Everton duduk di peringkat 11 dengan raihan 45 poin.

Everton membutuhkan kemenangan jika mereka masih berambisi untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan.



Sedangkan Wolves saat ini berusaha mendulang poin setelah pada minggu lalu harus kalah dari Sheffield United dengan skor 1-0.



Berikut jadwal lengkap Premier League nanti malam:



Minggu, 12 Juli 2020



Wolves vs Everton 18:00 WIB



Aston Villa vs Crystal Palace 20:15 WIB



Tottenham Hotspur vs Arsenal 22:30 WIB



Senin, 13 Juli 2020



Bournemouth vs Leicester City 01:00 WIB. ***