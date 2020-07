Dihajar Sheffield 3 Gol Tanpa Balas, Posisi Chelsea Siap-siap Digusur Leicester dan MU

PIKIRAN RAKYAT - Tiga gol tanpa balas menjadi nasib akhir Chelsea di kandang Sheffield di Bramall Lane pada Minggu, 12 Juli dini hari.

The Blades sukses menghajar The Blues tiga gol tanpa balas oleh du pemain Sheffield, David McGoldrick dan Oliver McBurnie.



Alhasil, di pekan ke-35 Liga Inggris, The Blues harus kehilangan poin. Di luar dugaan, Chelsea kehilangan ruh permainan.

Mereka di babak pertama sudah kecolongan 2 gol melalui David McGoldrick dan Oliver McBurnie.

Alih-alih mengejar ketinggalan di 45 menit kedua, Chelsea malah kembali kejebolan. McGoldrick kembali mencatatkan golnya, dan mengubah skor menjadi kemenangan Sheffield 3-0.

Kekalahan tersebut membuat posisi tiga Chelsea di klasemen Liga Inggris jadi terancam. Saat ini Chelsea masih ada di poin 60 hasil dari 35 laga.

Sementara di bawahnya ada Leicester City dengan angka 59 dan Manchester United dengan poin 58 yang keduanya masih baru 34 pertandingan.

Artinya pasukan Frank Lampard bisa digusur Leicester City dan Manchester United dalam hitungan hari ke depan.

Sementara tuan rumah Sheffield menyodok ke posisi 6 dengan 54 poin, menyalip Wolverhampton Wanderers.***