Profil Sven-Goran Eriksson, Mantan Pelatih Timnas Inggris yang Gagal di Piala AFF

PIKIRAN RAKYAT - Pencinta sepak bola era 1990-an tentunya sudah tak asing dengan nama Sven-Goran Eriksson. Dia adalah pelatih kawakan yang pernah melatih beberapa klub Eropa.

Sejumlah klub top Eropa yang pernah dilatihnya adalah AS Roma, Lazio, Benfica, dan Fiorentina. Namun, kesuksesan besar diraihnya ketika menjadi pelatih AS Roma dan Lazio. Eriksson sukses membawa AS Roma menjuarai Coppa Italia. Saat melatih Lazio, Eriksson sukses membawa mereka meraih gelar Liga Italia (Serie A) pada tahun 2000. Saat artikel ini ditulis, belum ada pelatih Lazio yang mampu mengulangi pencapaian Eriksson itu.

Sukses di Lazio, membuat Eriksson dilirik oleh Timnas Inggris yang mengangkatnya sebagai kepala pelatih pada tahun 2001. Saat itu, Eriksson diharapkan mampu membawa Inggris menjuarai Piala Dunia 2002.

Namun, Eriksson gagal memenuhi target itu, Inggris hanya mampu melaju hingga babak perempat final.

Selain Inggris, tim nasional lain yang pernah dilatih Eriksson adalah Meksiko, Pantai Gading, dan Filipina. Saat ditunjuk sebagai pelatih Filipina pada tahun 2018, Eriksson diharapkan mampu mempersembahkan gelar juara Piala AFF 2018 dan Piala Asia 2019 untuk Filipina.

Namun, Filipina di bawah Eriksson hanya mampu melaju hingga babak semifinal Piala AFF 2018 dan 16 Besar Piala Asia 2019. Walhasil, Eriksson pun dipecat oleh federasi sepak bola Filipina karena dianggap gagal memenuhi target.

Perjalanan Karier

Eriksson mengawali karier di dunia sepak bola sebagai pemain yang berposisi di bek kanan. Tidak ada pencapaian besar yang ditorehkan Eriksson selama berkarier sebagai pemain. Setelah gantung sepatu, dia melanjutkan karier sebagai pelatih.

Tim pertama yang dilatihnya adalah Degerfors IF. Saat itu, Eriksson menjadi asisten manajer yang membawahi kepala pelatih, Tord Grip.