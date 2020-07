Jadwal Premier League Pekan ke-34: Tersajinya Derbi London Utara Antara Tottenham Hotspur vs Arsenal

PIKIRAN RAKYAT - Berikut jadwal terbaru pekan ke-34 Premier League yang akan digelar mulai Sabtu, 11 Juli 2020.



Pada pekan ke-34 Premier League ini akan tersaji salah satu derbi terpanas di Inggris yaitu Derbi London Utara yang mempertemukan Tottenham Hotspur vs Arsenal.



Laga Tottenham Hotspur vs Arsenal ini akan digelar pada Minggu, 12 Juli 2020 pukul 22:30 WIB.

Saat ini kedua kesebelasan tengah dalam posisi yang sama di klasemen sementara Premier League.



Kini Tottenham duduk di peringkat 9 setelah berhasil mengumpulkan 49 poin yang berasal dari 13 kemenangan, 10 imbang dan 11 kekalahan.



Selain itu Tottenham juga mempunyai selisih gol sebanyak 8 yang berasal dari memasukan 52 dan kemasukan 44.

Sedangkan tim lawan, Arsenal berada satu peringkat di atas Tottenham dengan menduduki peringkat 8 dengan raihan 50 poin.



Raihan Arsenal tersebut berasal dari 12 kemenangan, 14 hasil imbang dan 8 kekalahan.



Raihan itu juga dibarengi oleh selisih 8 gol yang berasal dari 50 memasukan dan 42 kemasukan.

Tentu siapa pun yang berhasil memenangkan pertandingan ini akan membuat mereka bisa naik ke papan klasemen sementara Premier League.



Selain Derbi London Utara, ada juga laga antara juara Premier League musim ini, Liverpool yang berhadapan dengan Burnley.



Selanjutnya ada Manchester City yang bertandang ke markas Brighton & Hove Albion di American Express Stadium.

Chelsea yang bertandang ke markas Sheffield United dan Manchester United yang akan menjamu Southampton.



Berikut jadwal lengkap Premier League pekan ke-34:



Sabtu, 11 Juli 2020



Norwich City vs West Ham United 18:30 WIB



Watford vs Newcastle United 18:30 WIB



Liverpool vs Burnley 21:00 WIB



Sheffield United vs Chelsea 23:30 WIB



Minggu, 12 Juli 2020



Brighton & Hove Albion vs Manchester City 02:00 WIB



Wolverhampton Wanderers vs Everton 18:00 WIB



Aston Villa vs Crystal Palace 20:15 WIB



Tottenham Hotspur vs Arsenal 22:30 WIB



Senin, 13 Juli 2020



AFC Bournemouth vs Leicester City 01:00 WIB



Selasa, 14 Juli 2020



Manchester United vs Southampton 02:00 WIB. ***