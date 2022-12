Daftar 14 Negara Lolos 16 Besar Piala Dunia 2022: Asia Kirim 2 Wakil, Sisa 2 Slot Ditentukan Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT – 14 negara memastikan diri menyegel tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Berikut daftar tim yang lolos ke fase gugur.

Empat tim menyusul tempat di babak 16 besar Piala Dunia usai bersaing di fase grup terakhir yang digelar Kamis 1 Desember 2022 dan Jumat 2 Desember dini hari WIB, di antaranya adalah Jepang dan Spanyol (Grup E), serta Maroko dan Kroasia (Grup F).

Artinya, tersisa dua slot lagi yang akan melengkapi 16 tim di fase gugur Piala Dunia 2022, yakni sisa pertandingan di Grup G antara Serbia vs Swiss dan Kamerun vs Brasil, serta Grup H antara Korea Selatan vs Portugal dan Ghana vs Uruguay.

Keempat pertandingan tersebut akan digelar di hari yang sama, Jumat 2 Desember hingga 3 Desember 2022 WIB.

Pada pertandingan tadi malam, Jepang memastikan satu tempat ke 16 besar setelah sukses menekuk Spanyol 2-1 di Stadion Khalifa Internasional, Doha, Qatar, Jumat 2 Desember dini hari WIB.

Hasil tersebut membuat Jepang menjadi juara Grup E dengan torehan 6 poin disusul Spanyol di peringkat kedua, unggul selisih gol dari Jerman yang sama-sama mengemas empat poin.

Sebelumnya, Maroko lebih dulu memastikan lolos ke 16 besar usai menaklukkan Kanada 2-1 pada laga yang dihelat di Stadion Al Thumama, Kamis 1 Desember 2022.

Torehan tersebut sekaligus membuat Maroko lolos fase gugur dengan status juara Grup D, didampingi Kroasia yang finish di urutan kedua usai menyingkirkan Belgia dengan skor imbang tanpa gol.