Ulang Tahun ke-94, Persija Jakarta Ingin Lebarkan Sayap hingga Tembus Level Asia

PIKIRAN RAKYAT – Persija Jakarta baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-94 pada Senin, 28 November 2022 kemarin.

Klub ibu kota ini dulunya didirikan pada tanggal 28 November 1928 atas prakarsa Soeri dan A. Alie. Sebelum mengubah namanya menjadi Persija Jakarta, dulunya klub ini bernama Voetbalbond Indonesische Jacatra (VIJ).

VIJ menjadi salah satu klub yang nantinya turut serta dalam mendirikan organisasi induk sepak bola di Indonesia yakni PSSI, pada 19 April 1930.

Perayaan ulang tahun Persija Jakarta yang ke-94 itu dirayakan di Jakarta International Stadium (JIS).

Acara ulang tahun klub kebanggaan ibukota itu dihadiri pula oleh jajaran manajemen Persija, pemain, pelatih, para legenda, dan juga tak lupa The Jakmania.

Dalam rangka ulang tahun Macan Kemayoran itu, Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengutarakan mimpi besar yang membuat nama Persija semakin dikenal dunia.

Sesuai dengan tagline miliknya yakni To The Next Level, Persija ingin melebarkan sayap hingga ke level Asia.

“Semoga dapat terus berprestasi, tak hanya dalam negeri tapi level Asia sesuai tagline kami, To The Next Level,” katanya.