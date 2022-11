Nasib Laga Tunda Persib vs Persija Sudah Diputuskan, Digelar di Luar Bubble

PIKIRAN RAKYAT – Nasib laga Persib vs Persija yang ditunda pada 2 Oktober 2022 lalu menyusul insiden di Stadion Kanjuruhan akhirnya menemui titik terang.

PT LIB memutuskan seluruh pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 yang sempat tertunda tidak akan dimasukkan ke dalam sistem gelembung (bubble), yang rencananya diterapkan di sisa pertandingan putaran pertama kompetisi.

Sedikitnya ada tiga pertandingan yang ditangguhkan lantaran terjadinya peristiwa berdarah di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, yakni laga Persib vs Persija, PSIS vs Bhayangkara FC, dan Barito Putera vs PSM Makassar.

Khusus pertandingan Barito vs PSM, awalnya laga tersebut ditunda lantaran PSM mewakili Indonesia berkompetisi di Piala AFC 2022.

Baca Juga: Mengenal Sistem Bubble, Nasib Laga Persib vs Persija di BRI Liga 1

Operator kompetisi telah menjadwalkan ulang pertandingan pada 3 Oktober 2022, namun harus ditunda lagi karena Liga 1 dihentikan.

Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus mengatakan, tiga laga tunda tersebut dipastikan tidak akan digelar pada saat sistem bubble.

"Waktu terlalu rapat, jadi tidak mungkin ada tiga pertandingan itu. Kalau tetap dimasukkan, jadwal sampai 'week' ke-17 akan terganggu," kata Ferry di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin.

Menurut mantan Direktur Persija itu, tiga pertandingan tunda akan dihelat setelah sistem bubble di putaran pertama Liga 1 2022-2023 berakhir.