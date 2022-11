Pelatih Arab Saudi Bantah Para Pemain Dapat Bonus Rolls-Royce: Bukan Waktunya Dapat Mobil

PIKIRAN RAKYAT - Pelatih Arab Saudi Herve Renard membantah desas-desus bahwa keluarga kerajaan itu memberikan bonus mobil mewah Rolls Royce kepara para pemain setelah kemenangan melawan Argentina.

Renard mengatakan para pemain Arab Saudi berjuang di Piala Dunia bukan mengantri untuk menerima bonus, baik uang atau kendaraan.

"Tidak ada yang benar tentang ini. Kami memiliki federasi dan kementerian olahraga yang sangat serius dan ini bukan waktunya untuk mendapatkan sesuatu saat ini," kata pria berusia 54 tahun itu.

Ia menegaskan satu-satunya tujuan mereka adalah mencapai babak 16 besar Piala Dunia.

"Satu-satunya hal yang baik di akhir penyisihan grup ini adalah finis No.1 atau No.2," katanya.

Sebelumnya beredar kabar di mana seluruh punggawa Timnas Arab Saudi akan mendapatkan mobil baru Rolls Royce Phantom setelah menang lawan Argentina.

Mobil yang terkenal sangat mewah ini diisikan akan diberikan oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman.

"Breaking: MBS has announced a Rolls Royce Phantom to each team member having defeated ARG (Breaking: MBS sudah mengumumkan Rolls Royce Phantom akan diberikan pada setiap anggota tim yang mengalahkan Argentina)," ujar akun Twitter bernama @DrAwab pada Selasa, 22 November 2022.