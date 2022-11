SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Tunisia vs Australia Siaran Langsung Piala Dunia 2022

PIKIRAN RAKYAT – Saat ini sedang berlangsung pertandingan hari keenam Piala Dunia 2022 Qatar laga antara Tunisia vs Australia.

Laga kedua Grup D ini disiarkan langsung stasiun televisi SCTV atau dapat disaksikan melalui live streaming di Vidio.com. Link live streaming pertandingan tersebut dapat diperoleh di akhir artikel ini.

Kick-off Pertandingan Tunisia vs Australia dimulai pukul 17.00 WIB di Stadion Al Janoub, Al-Wakrah, Qatar.

Tunisia merupakan tim yang berada di peringkat 30 FIFA, sedangkan Australia berada di peringkat ke-38.

Pada pertandingan sebelumnya, Tunisia dipaksa bermain imbang tanpa gol oleh Denmark. Sementara lawannya, Australia kalah telak 1-4 dari Prancis.

Dengan hasil tersebut, Tunisia saat ini berada di peringkat dua, sedangkan Socceroos, julukan Australia berada di dasar klasemen sementara dengan poin 0.

Secara head to head, kedua kesebelasan pernah bertemu sebanyak dua kali dalam laga Internasional, dengan hasil masing-masing tim menorehkan satu kemenangan. Berikut catatan head to head Tunisia vs Australia.

1 Oktober 1997: Tunisia 0 vs 3 Australia (Pertandingan Persahabatan)