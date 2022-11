Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Pekan Kedua: Simak Jam Tayang dan Channel Nonton Streaming

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 pekan kedua bisa disaksikan mulai Senin, 28 November 2022.

Piala Dunia Qatar 2022 kini sudah memasuki pekan kedua sejak peluncuran perdananya di Stadion Al Bayt pada pekan lalu.

Adapun pada pekan kedua ini terdapat beberapa pertandingan seru yang layak jadi tontonan para penggemar bola di seluruh dunia.

Pada hari pertama saja, Anda sudah disajikan laga super big match dua raksasa Eropa yang akan saling bertarung yaitu Spanyol VS Jerman.

Di hari selanjutnya juga ada pertandingan seru antara Portugal VS Uruguay yang kedua tim sama-sama kuat.

Selain itu masih ada pertandingan-pertandingan seru lainnya yang menanti pada pertandingan Piala Dunia pekan kedua. Penasaran?

Simak jadwal lengkap Piala Dunia 2022 Qatar pekan kedua :

Senin, 28 November 2022

Spanyol VS Jerman : 02.00 WIB (Live di SCTV/Vidio/Moji TV)

Kamerun VS Serbia : 17.00 WIB (Live di SCTV/Vidio/Moji TV)

Korea Selatan VS Ghana : 20.00 WIB (Live di SCTV/Vidio/Moji TV)

Brazil VS Swiss : 23.00 WIB (Live di SCTV/Vidio/Moji TV)