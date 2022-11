Pesan Menyentuh Cristiano Ronaldo untuk Manchester United Setelah Sepakat Berpisah

PIKIRAN RAKYAT - Cristiano Ronaldo tidak lagi berseragam Manchester United setelah Piala Dunia 2022 Qatar.

Cristiano Ronaldo dan Manchester United sepakat mengakhiri kontrak kerja sama lebih awal.

Pengumuan tersebut disampaikan melalui laman resmi Manchester United pada Selasa, 22 November 2022 waktu setempat.

"Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford," ujar keterangan resmi Manchester United.

Baca Juga: Portugal Optimistis di Piala Dunia 2022, Ruben Neves Sebut Cristiano Ronaldo dalam Kondisi Spektakuler

(Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Manchester United dengan kesepakatan bersama, hal ini akan berlaku secepatnya. Klub berterima kasih padanya atas kontribusinya yang luar biasa selama dua periode di Old Trafford)

Akhir kerja sama ini disinyalir akibat wawancara bombastis Cristiano Ronaldo dengan Morgan Piers beberapa hari lalu.

Cristiano Ronaldo blak-blakan menceritakan segala hal tentang Manchester United, termasuk pelatih Erik ten Hag.

Ia juga menyinggung soal eks pemain Manchester United yang sudah pensiun seperti Gary Neville dan Wayne Rooney.

Baca Juga: Buntut Kontroversi Cristiano Ronaldo, Timnas Portugal Kena Getah