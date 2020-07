Jadwal Lengkap & Link Live Streaming Premier League: Arsenal Tantang Leicester, City Bidik 3 Poin

PIKIRAN RAKYAT - Premier League akan menggelar pekan ke-34 mereka pada Rabu, 8 Juli 2020 hingga Jumat, 10 Juli 2020.



Pekan ke-34 Premier League ini akan digelar dimulai dengan pertandingan antara Crystal Palace berhadapan dengan Chelsea.



Chelsea sebelumnya menorehkan hasil positif pada pertandingan pekan lalu dengan mengalahkan Watford 3-0 di Stamford Bridge.

Di sisi lain, Crystal Palace harus mengakui keunggulan Leicester City dengan skor 3-0 di King Power Stadium.



Bermain di Selhurst Park, Chelsea tentu menargetkan poin penuh untuk mengamankan posisi 4 besar.



Selanjutnya ada laga big match antara Arsenal yang berhadapan dengan Leicester City.

Arsenal yang sedang dalam performa menanjak akan menjamu Leicester di Emirates Stadium pada Rabu, 8 Juli 2020 pukul 02:15 WIB.



Kedua kesebelasan pada pekan sebelumnya berhasil meraih kemenangan melawan lawannya masing-masing.



Arsenal tercatat berhasil meraih poin penuh saat bertandang ke markas Wolves dan Leicester berhasil menang atas Crystal Palace.

Pertandingan nanti dipastikan berjalan sengit setelah Arsenal tengah mengincar untuk masuk ke posisi 4 besar.



Di kubu Leicester, The Foxes yang saat ini tengah mengisi peringkat tiga klasemen sementara Premier League tentu berusaha mempertahankannya hingga akhir musim.



Arsenal berada di peringkat 7 dengan raihan 49 poin sedangkan Leicester berada di peringkat tiga dengan raihan 58 poin.

Selanjutnya pada Kamis, 9 Juli 2020 ada pertandingan antara Manchester City berhadapan dengan Newcastle United.



Manchester City yang harus menelan kekalahan pada pekan lalu tentu berusaha menargetkan kemenangan di Etihad Stadium.



Selain itu, ada juga pertandingan antara Brighton & Hove Albion yang akan menjamu Liverpool.



Selanjutnya pada Jumat, 10 Juli 2020 ada pertandingan antara Bournemouth berhadapan dengan Tottenham Hotspur dan Aston Villa menjamu Manchester United.



Berikut jadwal lengkap Premier League pekan ke-34 dan link live streamingnya yang disiarkan oleh Mola TV.



Rabu, 8 Juli 2020



Crystal Palace vs Chelsea 00:00 WIB (link)



Watford vs Norwich City 00:00 WIB (link)



Arsenal vs Leicester City 00:00 WIB (link)



Kamis, 9 Juli 2020



Manchester City vs Newcastle United 00:00 WIB (link)



Sheffield United vs Wolverhampton Wanderers 00:00 WIB (link)



West Ham United vs Burnley 00:00 WIB (link)



Brighton & Hove Albion vs Liverpool 02:15 WIB (link)



Jumat, 10 Juli 2020



AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur 00:00 WIB (link)



Everton vs Southampton 00:00 WIB (link)



Aston Villa vs Manchester United 02:15 WIB (link).



