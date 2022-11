Profil Zinedine Zidane, Sosok Genius yang Sukses Sebagai Pemain dan Pelatih

PIKIRAN RAKYAT - Zinedine Zidane adalah salah satu legenda sepak bola yang meraih banyak kesuksesan bersama Real Madrid dan Timnas Prancis. Zinedine Zidane dikenal dengan kemampuan kontrol bola yang sangat baik, visi bermain yang brilian, dan kepemimpinan yang kuat..

Semasa aktif bermain, selain mempersembahkan gelar untuk tim yang dibelanya, dia juga meraih berbagai penghargaan individu. Beberapa penghargaan bergengsi yang diraihnya adalah Pemain Terbaik Dunia FIFA pada tahun 1998, 2000 dan 2003, dan Ballon d'Or pada tahun 1998.

Setelah pensiun sebagai pemain, Zinedine Zidane melanjutkan karier sebagai pelatih. Kesuksesan besar diraihnya tatkala mempersembahkan 3 gelar Liga Champions untuk Real Madrid secara beruntun.

Perjalanan Karier

Zinedine Zidane lahir di La Castellane, Marseille, Prancis, pada 23 Juni 1972. Dia adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Zidane adalah seorang muslim keturunan Kabyle Aljazair. Orangtuanya, Smaïl dan Malika, beremigrasi ke Paris dari desa Aguemoune di wilayah Kabylie, Aljazair Utara, pada tahun 1953.

Ayah Zidane bekerja sebagai penjaga gudang di sebuag department store. Ibunya, sementara itu, adalah ibu rumah tangga.

Zidane pertama kali mengenal sepak bola di lingkungan tempatnya tumbuh yakni kawasan Castellane, Marseille. Zidane kerap bermain bola bersama anak-anak lainnya di Place Tartane, sebuah lapangan berukuran 80 kali 12 yard.

Zidane kecil adalah pendukung fanatik Marseille. Pemain Marseille yang diidolakannya adalah Blaž Sliškovi, Enzo Francescoli, dan Jean-Pierre Papin. Saat berusia 10 tahun, Zidane bergabung dengan klub US Saint-Henri. Setelah menghabiskan satu setengah tahun di US Saint-Henri, Zidane bergabung dengan SO Septèmes-les-Vallons. Bakat olah bolanya terendus oleh pelatih Septemes, Robert Centenero, yang kemudian meyakinkan Direktur klub untuk mendapatkan Zidane.

Zidane membela Septèmes sampai usia 14 tahun. Pada saat itu, ia dipilih oleh oleh Federasi Sepak Bola Prancis untuk menghadiri kamp pelatihandi CREPS (Pusat Olahraga dan Pendidikan Jasmani Regional) di Aix-en-Provence yang dilangsungkan selama 3 hari