Ada Big Match AC Milan vs Juventus, berikut Jadwal Lengkap Serie A

PIKIRAN RAKYAT - Kasta tertinggi Serie A/Liga Italia akan mempertandingkan 10 laga yang mulai Rabu, 8 Juli 2020 hingga Jumat, 10 Juli 2020.

AC Milan vs Juventus akan menjadi satu big match di gionarta ke-31 Serie A. Big match antara AC Milan menghadapi Juventus ini akan dihelat di Stadion San Siro pada pukul 02.45 WIB.

Sebelum big match AC Milan vs Juventus, tersaji Lecce vs Lazio di Stadion Via del Mare pada Rabu, 8 Juli 2020 pukul 00.30 WIB.

Berikut jadwal lengkap gionarta ke-31 Serie A 2019-2020

Rabu, 8 Juli 2020

- Lecce vs Lazio 00.30 WIB

- Milan vs Juventus 02.45 WIB

Kamis, 9 Juli 2020



- Fiorentina vs Cagliari 00.30 WIB



- Genoa vs Napoli 00.30 WIB