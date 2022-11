Jadwal dan Link Streaming Opening Ceremony Piala Dunia 2022 Qatar, Tonton Gratis di SCTV

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal dan link live streaming opening ceremony Piala Dunia 2022 bisa Anda dapatkan di akhir artikel.

Opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar bakal disiarkan secara langsung mulai pukul 21.30 WIB di SCTV dan Moji TV atau melalui live streaming platform Vidio.

Opening ceremony Piala Dunia 2022 digelar di Stadion Al-Bayt, al-Khor, Qatar pada Minggu 20 November 2022 malam.

Sederet penyanyi terkenal rencananya bakal tampil di opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar seperti personel BTS Jungkook yang akan membawakan lagu “Dreamers”.

Tak ketinggalan, penyanyi asal Qatar, Fahad Al-Kubaisi dan Dana, juga akan tampil untuk memeriahkan pentas akbar pertama di Timur Tengah tersebut.

Nama lainnya seperti rapper asal Amerika Serikat, Lil Baby, akan menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2022 dengan judul “The World is Yours to Take”.

Selain nama-nama di atas, ada beberapa publik figur yang akan tampil dalam opening ceremony Piala Dunia 2022 seperti artis asal Kanada, Nora Fatehi, dan grup band Amerika Serikat, Black Eyed Peas.

Setelah itu, pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 akan mempertemukan tuan rumah Qatar menghadapi Ekuador di Grup A pukul 23.00 WIB.