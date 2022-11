Link Streaming Pembukaan Piala Dunia 2022 dan Laga Qatar vs Ekuador, Tayang Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT – Pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar dapat disaksikan secara online melalui link streaming.

Pembukaan Piala Dunia 2022 akan digelar di Stadion Al Bayt, AL Khor, Qatar, pada 20 November 2022 sekira pukul 21.42 WIB.

Pembukaan Piala Dunia 2022 akan menghadirkan sejumlah artis kenamaan seperti Jungkook BTS, Black Eyed Peas, Robbie Williams, J Balvin, hingga Nora Fatehi.

Pembukaan Piala Dunia 2022 akan langsung dilanjutkan dengan kick off pertandingan pertama antara tuan rumah Timnas Qatar vs Timnas Ekuador pada 23.00 WIB.

Piala Dunia 2022 akan menjadi gelaran kompetisi paling akbar sejagat pertama yang dilaksanakan di Jazirah Arab.

32 Tim sudah dipastikan akan berebut trofi tertinggi dalam dunia sepakbola dan menyuguhkan pertarungan dan drama di atas dan luar lapangan.

Dalam pembukaan Piala Dunia 2022, terdapat tiga lagu utama yang akan dibawakan oleh para artis kenamaan dunia.

Soundtrack berjudul Hayya Hatta Better Together), Arno, dan Light The Sky yang dibawakan sejumlah artis kenamaan dunia.