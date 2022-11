Oranje hingga Selecao, Berikut Julukan Negara Peserta Piala Dunia 2022

PIKIRAN RAKYAT - Dalam beberapa ke depan, Piala Dunia 2022 Qatar akan segera digelar.

Total 32 negara yang terbagi dalam 8 grup akan saling unjuk kekuatan untuk memperebutkan trofi di ajang empat tahunan tersebut.

Hampir semua negara peserta telah tiba di Qatar untuk melakukan persiapan jelang laga perdana Piala Dunia 2022 tanggal 20 November.

Selain itu, negara peserta Piala Dunia 2022 masing-masing memiliki nama julukan sebagai identitas suatu tim.

Baca Juga: Usai Piala Dunia Qatar 2022, Cristiano Ronaldo Nyatakan Pensiun

Ada julukan yang berasal dari nama hewan, warna kebangsaan, maupun ikon dari negara tersebut.

Berikut Pikiran-Rakyat.com rangkum julukan dari negara peserta Piala Dunia 2022 Qatar.

Grup A

- Qatar: Al-Annabi (The Maroons)

- Ekuador: La Tri/La Tricolor

- Senegal: Lions of Teranga

- Belanda: Oranje/The Flying Dutchmen