Hasil Lengkap Serie A Tadi Malam: Juventus Semakin Dekat Raih Scudetto Musim Ini

PIKIRAN RAKYAT - Serie A Italia pada Sabtu, 4 Juli 2020 waktu setempat baru saja menggelar pekan ke-30.



Pada pekan ke-30 ini, Serie A menggelar tiga pertandingan yaitu Juventus vs Torino, Sassuolo vs Lecce dan Lazio vs AC Milan.



Juventus berhasil memantapkan diri di puncak klasemen Serie A Italia setelah berhasil memenangkan laga derbi Turin melawan Torino.

Baca Juga: Striker Persib Beni Okto Segera Merapat ke Bandung, Gatal Ingin Rasakan Debut



Pada pertandingan ini, Juventus berhasil memenangkan laga dengan skor 4-1.



Gol Juventus di laga ini berhasil dicetak oleh Paulo Dybala pada menit ke-3, Juan Cuadrado menit 29, Cristiano Ronaldo menit 61 dan gol bunuh diri dari Koffi Djidji di menit 87.



Sedangkan gol balasan dari Torino dicetak oleh Andrea Belotti di menit 45 melalui tendangan penalti.

Baca Juga: Bek Persib Ardi Idrus Ungkap Popularitas Zulham di Ternate, 'Dia seperti Gubernur'



Setelah laga ini, tak diduga Lazio harus menelan kekalahan saat menjamu AC Milan di Stadion Olimpico, Roma.



Lazio harus menerima kekalahan telak dari Milan dengan skor 0-3.



Milan berhasil memenangkan laga berkat gol yang dicetak oleh Hakan Calhanoglu pada menit 23, penalti Zlatan Ibrahimovic menit 34 dan Ante Rebic di menit 59.

Baca Juga: Persib dalam Sejarah: 3 Pengalaman Kolektif Bobotoh saat Maung Bandung Juara 2014



Kekalahan yang diterima oleh Lazio ini membuat mereka akan semakin sulit untuk menempel Juventus yang ada di puncak klasemen.



Juventus yang berada di peringkat satu klasemen sementara Serie A berhasil mengumpulkan 75 poin.



Lazio yang berada di peringkat kedua saat ini berhasil mengumpulkan 68 poin dan berpotensi didekati oleh Inter Milan di peringkat ketiga.



Inter baru akan memainkan pertandingan di pekan ke-30 melawan Bologna pada Minggu, 5 Juli 2020 pukul 22:15 WIB.



Saat ini Inter sudah mengumpulkan 64 poin dan hanya berselisih empat poin dari Lazio.



Berikut hasil lengkap Serie A Italia tadi malam:



Juventus 4 - 1 Torino



Sassuolo 4 - 2 Lecce



Lazio 0 - 3 AC Milan. ***