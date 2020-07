Hasil Premier League Tadi Malam: Perebutan Zona Liga Champions Semakin Sengit

PIKIRAN RAKYAT - Premier League telah memulai pekan ke-33 pada malam tadi dengan menggelar pertandingan.



Pada pembukaan pekan ke-33 ini ada laga antara Norwich City berhadapan dengan Brighton & Hove Albion.



Selanjutnya ada pertandingan antara Leicester City vs Crystal Palace, Manchester United vs Bournemouth, Wolverhampton Wanderers vs Arsenal dan Chelsea vs Watford.

Pada pertandingan hari ini, peringkat ke-3 hingga ke-5 klasemen sementara Premier League berhasil meraih kemenangan.



Peringkat ketiga, Leicester City yang menjamu Aston Villa berakhir untuk kemenangan tuan rumah dengan skor 3-0.



Gol Leicester dicetak oleh Kelechi Iheanacho pada menit 49 dan Jamie Vardy menit 77 dan 90.

Selanjutnya Manchester United yang menduduki posisi kelima berpesta di Old Trafford dengan berhasil mengalahkan Bournemouth dengan skor 5-2.



Gol dari Setan Merah dicetak oleh Mason Greenwood pada menit 29 dan 54, Marcus Rashford menit 35, Anthony Martial menit 45 dan Bruno Fernandes di menit 59.



Sedangkan gol dari Bournemouth dicetak oleh Junior Stanislas pada menit 15 dan Joshua King menit 49.

Selanjutnya Chelsea yang menduduki peringkat empat berhasil mengatasi Watford dengan skor 3-0.



Gol dari Chelsea dicetak oleh Olivier Giroud pada menit 28, Willian menit 43 dan Ross Barkley menit 90.



Selain itu, Arsenal juga berhasil melanjutkan tren kemenangannya dengan berhasil mengalahkan Wolves dengan skor 0-2.

Gol Arsenal dicetak oleh Bukayo Saka pada menit 43 dan Alexandre Lacazette di menit 86.



Kemenangan yang diraih oleh Leicester City, Chelsea dan Manchester United ini membuat persaingan untuk menduduki zona Liga Champions di akhir musim ini semakin ketat.



Tercatat Leicester yang berada di peringkat tiga telah mengumpulkan 58 poin, Chelsea di peringkat empat dengan raihan 57 poin dan Manchester United yang ada di peringkat lima berhasil mengumpulkan 55 poin.



Posisi yang mereka tempati juga belum tentu aman karena tim dibawah mereka seperti Wolves dan Arsenal memiliki jarak poin yang cukup dekat.



Berikut hasil lengkap Premier League tadi malam:



Norwich City 0 - 1 Brighton & Hove Albion



Leicester City 3 - 0 Crystal Palace



Manchester United 5 - 2 Bournemouth



Wolves 0 - 2 Arsenal



Chelsea 3 - 0 Watford. ***