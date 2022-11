Profil Steven Gerrard, Moncer sebagai Pemain Namun Belum Mujur Saat Meniti Karier Pelatih

PIKIRAN RAKYAT – Menjadi seorang pemain andal bukan berarti mudah juga untuk menjadi seorang pelatih. Hal tersebutlah yang terjadi pada sosok Steven Gerrard. Ia adalah seorang pesepak bola asal Inggris, yang lahir di Whiston, Merseyside pada 30 Mei 1980.

Pria yang bernama lengkap Steven George Gerrard ini memiliki saudara laki-laki yang juga berprofesi sebagai seorang pemain sepak bola, yakni Paul Gerrard. NamaSteven Gerrard sebagai seorang pemain sepak bola mulai terlihat saat kebersamaannya dengan klub Liverpool.

Dalam kebersamaannya dengan Liverpool menjadikan dirinya digadang-gadang sebagai salah satu gelandang tengah terbaik yang dipunyai oleh Inggris. Perjalanan kariernya sendiri dalam dunia sepak bola dimulai ketika ia ikut serta membela tim asal kotanya, Whiston Juniors.

Tak lama dari situ, berkat usul dari seorang pemandu bakat Liverpool, Steven Gerrard kemudian diajak untuk ikut bergabung dengan akademi Liverpool pada saat usianya masih menginjak usia Sembilan tahun.

Gerrard pertama kali menandatangani kontrak pertamanya saat usianya menginjak 17 tahun, tepatnya pada 5 November 1997 bersama dengan The Reds. Di tahun berikutnya, debutnya bersama dengan Liverpool baru dimulai, yaitu pada 29 November 1998.

Pada tahun 2003, Gerrard ditunjuk sebagai kapten Liverpool menggantikan Sami Hyypia setelah sebelumnya ia menjadi wakil kapten selama satu tahun. Hal tersebut terjadi karena Gerrard berhasil menunjukan kinerja dan performa yang baik.

Sempat mendapat tawaran dari Chelsea untuk berpindah dengan tawaran 20 juta Pounds atau setara dengan 384 miliar rupiah. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Gerrard dan ia memutuskan untuk tetap tinggal di Anfield bersama pelatih baru, Rafael Benitez.

Dalam Liga Champions, Gerrard dan Liverpool berhasil menekuk perwakilan dari Italy yakni Ac Milan dalam partai final yang menegangkan. Hal tersebut kemudian membuat Gerrard dinobatkan sebagai ‘Man of The Match’ dan kemudian menerima penghargaan UEFA Club Footballer of The Year.

Gerrard mencetak 23 gol dalam 53 penampilan bersama dengan Liverpool di berbagai ajang. Hingga ia dinobatkan sebagai PFA Player of The Year. Ia menjadi pemain pertama setelah John Barnes yang mendapat gelar tersebut pada 1988.